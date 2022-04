Beppe Ghisolfi: ritorno da manuale lunedì negli studi di Rai 1...mattina

Al centro del dibattito e del confronto in diretta, naturalmente, gli effetti diretti e indiretti del conflitto in Ucraina sull'economia nazionale e su quella domestica di famiglie e imprese italiane, in considerazione delle più recenti statistiche elaborate dal governo Draghi e dalla Banca d'Italia sull'aumento dell'inflazione agricola, energetica e alimentare, sulla inevitabile stima al ribasso della crescita del PIL, sull'importanza di salvaguardare redditi medio bassi e risparmi dall'erosione del carovita attraverso un rafforzamento degli strumenti e dell'ABC di educazione finanziaria.