CAI: Gabriele Gallo nuovo coordinatore delle "Alpi del Sole"

Martedì 5 aprile, presso la sede del CAI di Mondovì, si è svolta la riunione dell'Associazione delle "Alpi del Sole", costituita da sedici sezioni del CAI della provincia di Cuneo, di Savona e di Cavour (Torino).

All'incontro hanno partecipato il Vice Presidente generale del Club Alpino Italiano, Antonio Montani, accompagnato dal Presidente del CAI Piemonte Bruno Migliorati e dal consigliere del CAI centrale Giacomo Benedetti.

Il Vice Presidente ha voluto incontrare i Presidenti delle sezioni per presentarsi ufficialmente come candidato alla Presidenza Generale del CAI, le cui elezioni si svolgeranno durante l'Assemblea nazionale dei delegati, che si svolgerà a Bormio il 28 e il 29 maggio p.v.

La riunione è proseguita, come previsto dall'Ordine del giorno, con la nomina del nuovo coordinatore dell'Associazione "Alpi del Sole", in sostituzione di Osvaldo Imberti, ormai giunto alla fine del suo mandato.

I presidenti riuniti hanno nominato per acclamazione Gabriele Gallo, monregalese, esperto in Scienze e Cultura delle Alpi e in Management della montagna, che già si era presentato come candidato in una precedente call conference con tutte le sezioni.

"È con estrema soddisfazione - dichiara il Presidente del CAI Mondovì, Giorgio Aimo - che diamo il benvenuto a Gabriele Gallo, socio del CAI Mondovì e membro del Comitato Scientifico LPV del CAI. Quella del coordinatore delle Alpi del Sole è una funzione impegnativa, per questo desideriamo augurargli un buon lavoro per i prossimi tre anni".