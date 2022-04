Elezioni Rsu, la Cgil commenta i risultati ottenuti nella Funzione Pubblica

Si sono svolte il 05 – 06 – 07 aprile in tutto il Territorio nazionale le elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nel Pubblico impiego. Buona la partecipazione al voto dei dipendenti pubblici in tutta la provincia di Cuneo.



Come Segreteria Provinciale vogliamo innanzitutto ringraziare tutte le persone che hanno permesso la realizzazione di questo straordinario appuntamento, in primis, le commissioni elettorali, gli scrutatori e le Amministrazioni che hanno agevolato la partecipazione al voto. Inoltre un sincero ringraziamento a tutte e tutti coloro che, credendo nell'idea della tutela collettiva,hanno deciso di candidarsi nelle liste della FP CGIL mettendosi in gioco,mettendoci la faccia per essere il punto di riferimento dei lavoratori nei luoghi di lavoro.



La Fp CGIL di Cuneo cresce negli Enti Locali in termini di risultati, consolidando il proprio ruolo di maggiore Organizzazione di rappresentanza dei dipendenti dei Comuni della provincia di Cuneo. Alcuni risultati sono per noi assolutamente significativi.



Per la prima volta infatti la lista Fp CGIL ed i suoi candidati vincono le elezioni e diventano primo Sindacato nel Comune di Cuneo; un risultato storico di cui siamo molto soddisfatti e che ci consegna una responsabilità da mettere a disposizione di soluzioni e percorsi condivisi con chi all'interno dell'Ente lavora.



Vinciamo le elezioni anche nei Comuni di Mondovì, Fossano, Savigliano, Bra, otteniamo la maggioranza assoluta dei seggi in Provincia ed in tanti altri Enti di dimensioni minori. Ci affermiamo come primo Sindacato anche nei Consorzi socio- assistenziali del cuneese, del monregalese e del monviso solidale.



Nell'insieme delle tre Aziende Sanitarie cuneesi ci confermiamo come seconda Organizzazione Sindacale e comunque, nonostante le spinte corporative, il Sindacato confederale nel suo insieme conferma la sua presenza assolutamente maggioritaria nel comparto.

Infine manteniamo un importante presidio di rappresentanza anche fra i dipendenti dei Ministeri e nelle funzioni centrali.



In attesa di poter visionare i risultati complessivi nel nostro Territorio ed a livello nazionale ricordiamo che nel pubblico impiego le elezioni delle RSU, unitamente alla certificazione delle adesioni in termini di iscrizione, permettono di misurare e certificare la rappresentanza. Questo è possibile grazie ad una specifica Legge sulla rappresentanza, che la CGIL continua a richiedere anche nel settore privato, per tutelare nel migliore dei modi le lavoratrici ed i lavoratori, evitando così di legittimare la firma di "contratti pirata", dannosi per i lavoratori, firmati da "sindacati di comodo" che non hanno sufficiente rappresentatività.



Conclusa la fase elettorale ci rimettiamo al lavoro con il prezioso contributo che certamente le nuove RSU potranno portare e, forti dei risultati ottenuti siamo pronti a metterci a disposizione di tutto il lavoro pubblico. Lavoro di cui il nostro Paese ha tanto bisogno, a partire dalla necessità di gestire i fondi provenienti da Pnrr e dalle numerose sfide che certamente ci aspettano.

P. la Segreteria Provinciale Fp CGIL di Cuneo



Il Segretario Generale

Carmelo Castello