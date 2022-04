Il premio Amelia Earhart 2022 dei club Zonta della Granda a tre donne “che volano alto” nella Medicina

Ilaria Blangetti, Anna Sapino, Paola Cappello, sono le tre donne speciali che “volano alto” nella Medicina, Premio Amelia Earhart 2022 dei tre club Zonta della Granda, rispettivamente di Cuneo ( capofila della 18° edizione) Saluzzo e Alba.

La cerimonia si è svolta venerdì 8 aprile nel salone d’onore del municipio di Cuneo, in un’ atmosfera condivisa di ammirazione e gratitudine verso le tre protagoniste dal curriculum prestigioso, riferimenti di eccellenza professionale in campo medico, nella ricerca clinica e nella docenza universitaria.

A loro è stato assegnato il premio intitolato ad Amelia Earhart donna eroina dello Zonta International, prima donna pilota nella Storia del volo, il cui coraggio e passione sono diventati un modello femminile.

Come metafora del volo, del puntare in alto, di accettare le sfide è stato coralmente applaudita la carriera professionale delle tre donne, portata avanti in parallelo alla vita famigliare con passione, tenacia, entusiasmo e forza nella missione di migliorare la salute delle persone, aprendo nuove di vie alla diagnostica.

L’Area Director Nadia Garis, ha esternato a nome dei club Zonta la sua riconoscenza a cui si è aggiunto l’elogio dell’assessore alle Pari Opportunità del comune di Cuneo Cristina Clerico e i complimenti del comandante della Compagnia Carabinieri di Cuneo Giacomo Tamiazzo.

“C’è bisogno di esempi - ha sottolineato il sindaco Federico Borgna - Le tre protagoniste del premio Zonta distillano il significato di questo”.

La dottoressa Ilaria Blangetti, direttrice dell’Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Mondovì, in servizio in Elisoccorso 118 in qualità di Medico Rianimatore e precedentemente dirigente Medico Anestesia e Rianimazione del Santa Croce e Carle presso il reparto di Anestesia e Terapia Intensiva Cardiotoracovascolare è la donna Amelia 2022 del club di Cuneo, presieduto da Lina Giammusso Fontana. “Grazie per saper “agitare la vita”, per la curiosità di conoscenza, per la capacità di essere come Amelia, donne libere in grado di volare e raggiungere le proprie vette".

“Come Amelia le nostre premiate sono donne audaci che non hanno paura di provare strade mai percorse prima dai loro colleghi” la sottolineatura di Anna Maria Gavatorta, presidente del club Zonta Saluzzo che ha conferito il riconoscimento alla professoressa Anna Sapino, professore Ordinario di Anatomia Patologica all’Università di Torino, direttrice del Dipartimento di Scienze Mediche dello stesso ateneo di cui è membro del Senato accademico e direttore scientifico della Fondazione Piemontese per l’Oncologia, Fpo-Irccs di Candiolo.

“E’ per noi un onore - parole della presidente Zonta di Alba Manuela Lanzone - premiare Paola Cappello, professoressa associata del dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienza per la Salute dell’Università di Torino e vicedirettrice del corso di Dottorato in Medicina Molecolare dell’Università di Torino, con numerosi riconoscimenti in curriculum, pubblicazioni scientifiche, inventrice di tre brevetti internazionali.

Le tre premiate hanno espresso a loro volta l’onore per essere le destinatarie del riconoscimento dedicandolo figli e famiglia, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra, della praticità femminile, della passione come motore, ringraziando i genitori per l’educazione che ha insegnato loro a credere in se stesse e nell’obiettivo da perseguire senza paura.