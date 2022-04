Vinitaly, Bergesio (Lega): “Si riparte con la fiera in presenza finalmente

“Investimenti sulla cultura del vino e attenzione ai prezzi delle materie prime per l’imbottigliamento”. Lo afferma il Senatore Giorgio Maria Bergesio, capogruppo Lega in Commissione Agricoltura, in occasione dell’apertura della 54esima edizione di Vinitaly, la più importante fiera del vino che si tiene ogni anno a Verona. Presenti oltre 4.400 aziende e 50 Paesi.

“Il settore vitivinicolo, con oltre 13 miliardi complessivamente, di cui 7,1 di export, e le oltre 608 varietà che ci rendono un paese unico per quanto concerne la biodiversità, quest’anno fa registrare un record assoluto per il valore complessivo del prodotto commercializzato. Questo in termini non solo di quantità ma soprattutto di valore del prodotto – sottolinea il parlamentare della Lega -. Ma occorre diversificare i mercati di sbocco perchè Russia ed Ucraina erano mercati importanti. Per questo è importante investire sulla promozione verso i Paesi terzi”.

Due i provvedimenti predisposti in questi giorni proprio a questo scopo: uno da 25 mln già firmato, e uno da 15 che sarà discusso a breve.

“Strategica la comunicazione da parte delle aziende, che dobbiamo sostenere – dichiara il Senatore -. Nei mesi scorsi a livello Ue si cercava di tagliare sulle risorse destinate alle imprese sulla comunicazione. Invece mai come in questo momento bisogna creare le condizioni affinchè ci siano più risorse a disposizione delle imprese per conquistare sempre di più i mercati internazionali.”

“Dobbiamo continuare a fare un grande lavoro per esaltare tutto ciò che i vari territori possono offrire ai consumatori, anche come offerta enogastronomica, con il grande potenziale dall’enoturismo offerto dalle nostre cantine in termini di degustazione", prosegue Bergesio, che conclude: “Tutto questo anche e soprattutto alla luce del momento critico che anche il settore vitivinicolo sta vivendo, a causa dell’aumento dei costi di produzione, con più 40% di media. Il tema energetico è la voce più significativa in termini di incremento ma a questo si affianca l’incremento dovuto a vetro, imballaggi, etichette, carta. Tutto ciò deve spingerci a ragionare su quanto dovremo mettere in atto nei prossimi mesi per incrementare il valore del lavoro dei nostri imprenditori”.