Welfare, le sfide del futuro su sanità e previdenza al centro dell'assemblea annuale di Federmanager Cuneo [FOTO E VIDEO]

Le sfide su welfare, sanità e previdenza al centro dell'assemblea annuale di Federmanager Cuneo che si è riunita sabato 9 aprile all'ombra del Santuario di Vicoforte, presso Casa Regina Montis Regalis.

Ai lavori della mattinata, aperti dal presidente Gianni Censi, è intervenuto con interesse il vescovo della diocesi di Mondovì, Mons. Egidio Miragoli, che ha sottolineato l'importanza e le responsabilità che ricadono sui manager della provincia.

"Un'occasione preziosa di conoscenza delle persone che compongono il territorio. - ha spiegato il vescovo - "In questi tempo difficili, di emergenze ed incertezza, voglio condividere co incoraggiamento circa l'impegno che cade sulle vostre spalle in ruoli di grandi responsabilità, nelle vostre mani c'è un potenzialità che può fare la differenza in termini di lavoro, risorse, servizi e vivibilità. In uno scenario pieno di interrogativi, voi potete fare la differenza".

Un momento speciale è poi stato dedicato al ricordo dello scrittore Beppe Fenoglio: il 2022 segna cento anni dalla sua nascita, ma anche i cento anni del suo alter ego, "Il partigiano Johnny". La sua importanza a livello letterario, ma anche storico-sociale e i valori è stata al centro della relazione a cura vice presidente di Federmanager Cuneo, Fulvio D'Alessandro, che ha sottolineato quanto i valori espressi nelle opere di Fenoglio siano quanto mai attuali.

All'assemblea ha partecipato anche il senatore Giorgio Maria Bergesio, dirigente iscritto all’associazione, che ha presentato alcune importanti riflessioni sull'attualità, relative alla situazione che si trovano ad affrontare, manager piccole-medie imprese, a livello nazionale e in Granda, dopo la pandemia, la guerra e i rincari.

L'assemblea è stata inoltre occasione per premiare i colleghi di Federmanager con più di quarant’anni di anzianità d’iscrizione, persone che hanno significativamente contribuito a scrivere pagine di storia industriale della Granda.

Enrico Anghilante, editore del gruppo Morenews di cui fa parte il giornale “Targato Cuneo" (abituale Chairman degli eventi Federmanager), ha condotto uno stimolante dibattito sul tema “WELFARE – sanità e previdenza: quale futuro ?”. Alla tavola rotonda sono intervenuti il prof. Ferruccio Fazio (Accademico, già Ministro della Sanità, Professore all’Istituto H S. Raffaele), la Dr.ssa Silvia ROVERE (Presidente Confindustria Assoimmobiliare), l’ing. Franco DEL VECCHIO (direttore della testata “Dirigenti Industria”- Milano).

I vertici di Federmanager Cuneo hanno poi ringraziato e salutato Chiara Delfino che ha curato la segreteria con precisione e passione e che si appresta a intraprendere un nuovo percorso: "Doveroso esprimerle il nostro più sincero riconoscimento per la professionalità e lo spirito di abnegazione mostrato in questi anni".

A chiusura dei lavori gli interventi dei rappresentanti e funzionari del F.A.S.I, di ASSIDAI e PREVINDAI che sono rimasti a disposizione per tutta la durata dell'assemblea per domande e chiarimenti da parte dei presenti.

Prima del momento conviviale presso "La tavola del chiostro", la giornata è stata allietata dalle note del Corpo Bandistico Alta Valle Tanaro.

Main Sponsor della manifestazione il “GRUPPO GINO S.p.A.”, le società VENCHI S.p.A. e S.BERNARDO S.p.A.