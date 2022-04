Principio di incendio in un'abitazione di Busca in via XXV aprile.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco di Cuneo coadiuvati dai volontari di Busca. L'allarme è stato lanciato poco fa. Non si registrano momentaneamente danni a persone, nè ad altre abitazioni. Il fuoco è partito da una rimessa auto.