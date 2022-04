Il candidato a sindaco Saglione incontra la cittadinanza di Savigliano

Si sta preparando il primo appuntamento pubblico del candidato Sindaco di Savigliano Gianfranco Saglione. Un evento che vuole subito dare l’impronta di una campagna elettorale che sarà tutta incentrata sull’ascolto e il coinvolgimento dei concittadini nel progettare insieme il futuro della città.

Quali sono le priorità per Savigliano? Cosa ne pensano della città i giovani? Cosa manca e di cosa non potremmo farne a meno? Come far diventare più attrattiva la città? Quali le potenzialità dell’Università? Un polo culturale e una nuova biblioteca dove ce li immaginiamo? Si può conciliare una buona viabilità con il rispetto dell’ambiente? Abbiamo bisogno di una scuola nuova, dove? Quali opportunità si possono cogliere con un nuovo Ospedale?

La coalizione che sostiene la candidatura di Gianfranco Saglione da mesi sta già interrogandosi e provando ad individuare i punti del programma. Ma ora è il momento di ascoltare e confrontarsi, con chi portando il suo contributo e il suo punto di vista vuole diventare protagonista del futuro della nostra amata Savigliano. Ecco il perché di un grande incontro aperto a tutta la cittadinanza, il pomeriggio di sabato 23 aprile a partire dalle 15.

L’appuntamento per l’evento intitolato “Progettiamo il futuro!” è presso la multisala Cinemà di via Torino 252, e sarà strutturato in due momenti: prima i tavoli tematici a cui tutti possono partecipare, iscriversi e anche solo ascoltare, dalle 15, per poi convogliare tutti in un’unica sala per il grande evento finale di restituzione alle ore 17.

Una accoglienza nell’atrio del Cinemà guiderà i presenti, fra la conoscenza del candidato Sindaco Gianfranco Saglione, la possibilità di sottoscrivere la presentazione di una delle liste a suo sostegno e, soprattutto, partecipare attivamente al dibattito nei tavoli tematici.

Tutte le informazioni sull’evento, la possibilità di prenotarsi ad uno specifico tavolo, la presentazione delle liste e gli altri eventi che sono in corso di organizzazione, si possono trovare sul sito www.saglionesindaco.it.