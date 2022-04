Savigliano, quattro liste in appoggio ad Antonello Portera

Saranno quattro le liste che appoggeranno l’avvocato Antonello Portera, già candidato sindaco nel 2017 per il Movimento 5 Stelle e fino a poche settimane fa capogruppo consiliare, nella sua corsa verso il municipio di Savigliano.

Ora, dopo una lunga militanza nei 5 Stelle, Portera ha scelto un nuovo percorso civico e al suo fianco avrà quattro formazione, anch’esse tutte rigorosamente civiche: Amici di Savigliano, Progetto per Savigliano, Noi per Savigliano e Nuova Civica.

La presentazione è avvenuta ieri pomeriggio, sabato, alle 17, presso la nuova sede allestita in via Palestro 36.

Spiega Portera nell’indicare le caratteristiche delle quattro formazioni: “Le quattro liste sono identificate con i quattro colori principali.

Progetto per Savigliano (presentata da Piergiorgio Rubiolo) già presente nelle due precedenti elezioni comunali, trova in questa coalizione una evoluzione ed un passo avanti significativo rispetto agli obiettivi fissati in origine.

Nuova Civica (presentata da Filippo Mulassano) include due anime: un gruppo robusto di giovani che si avvicinano adesso per la prima volta alla politica cittadina si unisce a persone che già in passato erano al fianco del candidato sindaco.

Amici di Savigliano (presentata da Luciano Gandolfo) rappresenta un gruppo di persone provenienti da esperienze diverse sia della politica cittadina che della società civile si sono ritrovate con l'obiettivo di dare vita ad una iniziativa per una amministrazione della città alternativa ed interamente civica.

Noi per Savigliano (presentata da Roberto Giorsino) composta in larga maggioranza da persone moderate provenienti dalla società civile decise ad impegnarsi nella politica cittadina specificamente a sostegno del candidato sindaco”.

Ieri, in mattinata, c’era stata, presso la sede del Mutuo Soccorso, la presentazione del candidato sindaco del centrodestra Gianluca Zampedri.

A Savigliano, oltre a Portera e Zampedri, al momento, sono pronti ai nastri di partenza della campagna elettorale, Gianfranco Saglione, presidente di Oasi Giovani e già assessore alla Cultura, e il sindaco uscente Giulio Ambroggio.