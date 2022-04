A Rifreddo oggi si inaugura la panchina gigante, realizzata e donata da un abitante del paese

Anche Rifreddo avrà la sua panchina gigante. Non è la Big bench e non è stata realizzata dall'amministrazione, ma è stata donata alla collettività da Davide Borello. Un bel gesto che il Comune ha accolto con apposita delibera di giunta, adoperandosi per il trasporto e la sistemazione.

“Abbiamo accolto con grande gioia - commenta il vicesindaco Elia Giordanino - la donazione. Un gesto che valorizza Rifreddo e lo abbellisce con un elemento particolare e apprezzato. Inoltre, il fatto che questa panchina sia stata realizzata da un nostro concittadino, la rende ancora di più unica e inconfondibile”.

Posizionata sul piazzale dell'antica parrocchia “San Nicolao”, oggi alle ore 15.30verrà inaugurata.