Continua la stagione del Teatro del Marchesato con "L’ultima vittima"

Il Teatro del Marchesato continua la sua stagione teatrale e porta in scena L’ultima vittima, testo e regia di Lionello Nardo.



La pièce è un testo originale che nasce dalla fantasia dell’attore – ora anche neo regista – il quale prende spunto da un libro letto, per poi modificarlo traendone un testo teatrale. L’opera tratta il tema della verità e della menzogna e del labile confine che separa queste due realtà: le protagoniste, le sorelle Kilber, dovranno scegliere a chi credere e di chi fidarsi quando si troveranno di fronte alla notizia della morte dell’amato fratello. La storia è ambientata in un generico tempo di guerra, ma il tema bellicoso fa solo da sfondo a una storia ricca di colpi di scena e di spunti di riflessione interessanti e non banali. «Questo è il mio primo approccio alla regia, e ringrazio il Teatro del Marchesato per la fiducia che ha dimostrato nei miei confronti. Ora toccherà al pubblico valutare se è stato fatto un buon lavoro». Saliranno sul palco Maurizio Ballatore, Lionello Nardo, Gabriella Pereyra, Guido Rosa, Elena Rosso e Isabella Signorile, luci e suoni di Franco Carletti. Il regista vuole sottolineare e ringraziare il prezioso aiuto di Laura Sassone, che lo ha affiancato nella regia e nella messa in scena del testo. L’ultima vittima andrà in scena sabato 23 aprile, venerdì 29 aprile, sabato 30 aprile, venerdì 6 maggio, sabato 7 maggio e domenica 8 maggio sempre alle ore 21. Il costo del biglietto è di 8,00€, ridotto di 5,00€ per gli under 18. Tutti gli attori saranno provvisti di green pass, mentre il pubblico dovrà esibire il super green pass e potrà entrare solo se in possesso di mascherina FFP2, fino al 30 aprile, poi si attenderanno nuove disposizioni. Per info e prenotazioni contattare il Teatro del Marchesato al numero 333 6979063.