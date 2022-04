Inaugurato il circolo Nazione Futura di Saluzzo

Venerdì 8 Aprile, accolto da una platea numerosa che non ha lasciato posti a sedere, il nuovo responsabile saluzzese, Paolo Radosta, ha spiegato il progetto e ne ha chiarito le intenzioni: “abbiamo sentito l’esigenza di riportare al centro il dibattito politico e culturale competente, lucido, lontano dagli slogan. Nazione Futura porta a Saluzzo una nuova finestra, che intende mettere al centro un nuovo modo di pensare al mondo conservatore, di cui ha bisogno il Paese, ma anche Saluzzo. Daremo occasione di conoscere autori, giornalisti, pensatori; creeremo le occasioni di dibattito ed insieme ai cittadini programmeremo un progetto di Saluzzo futura già per le prossime amministrative del 2024. La politica ci ha dimostrato di trattare gli eventi elettorali con sufficienza, preparandoli a due mesi della scadenza e chiedendo ai cittadini di votare a scatola chiusa. Non sarà il caso nostro”.

All’evento si è presentato anche il libro “L’Uomo custode della Natura” (Giubilei/Regnani editore) del vice presidente nazionale Ferrante de Benedictis, moderato dalla nota giornalista e scrittrice (collaboratrice anche di ByoBlu) Enrica Perucchietti. Con a tema le necessità energetiche, si è discusso di punti di essenziale contemporaneità. Sulla nascita del circolo di Saluzzo: “Siamo felici di questo momento” ha commentato de Benedictis “abbiamo deciso di agire in Saluzzo dopo aver conosciuto Paolo, che in breve è diventato un amico. Crediamo in lui, ha le capacità per fare bene e per divenire un punto di riferimento per tutta l’area. A lui ci uniscono una stessa visione e valori comuni. La famiglia si allarga, per diventare e guardare al futuro e mai indietro”. Il circolo è già al lavoro per presentare a breve eventi di presentazione libri e annuncerà le date di un corso di analisi del testo de “Il Signore degli Anelli” di Tolkien.