A Savigliano, la facoltà di Scienze dell'Educazione al top in Italia e nel mondo

La classifica Qs World Ranking by Subject, pubblicata il 6 aprile 2022, vede un eccellente posizionamento del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione (DFE) dell’Università di Torino. Primo in Italia per la Filosofia e tra i primi 100 Atenei al mondo per la stessa disciplina, il DFE risulta ottimo anche per le Scienze dell’Educazione, tra le prime duecento al mondo. Punti di forza del Dipartimento sono senz’altro l’inserimento all’interno del tessuto territoriale, la presenza del Dipartimento in importanti sedi extrametropolitane come Savigliano e Collegno, insieme alla vocazione internazionale e l'eccellenza della ricerca.

Il risultato ottenuto conferma una tendenza di sviluppo positiva, che era già stata premiata con il riconoscimento di Dipartimento di Eccellenza nel 2018. I Dipartimenti di Eccellenza sono interventi innovativi e di forte sostegno finanziario del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (previsti dalla legge 232 del 2016) che hanno l'obiettivo di individuare e finanziare, con cadenza quinquennale i migliori 180 Dipartimenti delle Università statali.

Con i suoi due Corsi di Laurea Triennale (Filosofia a Torino, Scienze dell'Educazione a Torino e Savigliano), quattro di Laurea Magistrale (Comunicazione e culture dei Media; Filosofia - Philosophy International Curriculum; Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi; Scienze Pedagogiche), uno di Laurea Magistrale a ciclo unico (Scienze della Formazione primaria a Savigliano e Collegno), per un totale di più di millecinquecento matricole tra triennali e magistrali nel 2020, il Dipartimento si impegna in una formazione al contempo professionalizzante e legata allo sviluppo costante della ricerca.

Da segnalare sono anche i risultati nella cosiddetta Terza Missione, ossia le attività di divulgazione e diffusione dei saperi anche fuori dall’Università e di collaborazione con il territorio, dove lo stesso Dipartimento ha ottenuto negli ultimi anni risultati eccellenti. Particolarmente significativo è poi il rapporto di collaborazione con gli attori pubblici e privati che operano non solo in contesti internazionali, nazionali, ma anche regionali, ad esempio nella provincia di Cuneo, grazie ai molti progetti portati avanti nella sede del Polo universitario di Savigliano, e nella cintura torinese grazie alla sede di Collegno.

“Tra gli obiettivi che ci siamo dati in questi anni – spiega Graziano Lingua, direttore del DFE – sicuramente abbiamo messo al primo posto la creazione di un’interazione efficace tra Università e contesto internazionale da un lato, e territorio dall'altro. Il traguardo che abbiamo raggiunto quest’anno nel Qs World Ranking premia lo sforzo che abbiamo fatto di tenere insieme un'eccellente formazione di base con l’attenzione a questioni di frontiera che emergono nelle nostre società tecnologicamente avanzate, senza trascurare la ricerca storica, logica, etica e teorica. In un contesto socio-culturale complesso e incline a produrre fratture, il DFE avverte la responsabilità di inserirsi nel dibattito pubblico con una strategia mirata, da una parte, all'elaborazione di nuovi modelli teorici sul rapporto tra generazioni, sulla preservazione dell'ambiente, sulle nuove tecnologie, sullo statuto epistemologico delle scienze e dell’informazione condivisa, e dall’altra alla costruzione di progetti per lo sviluppo di comunità, per il supporto di studenti in condizione di disagio socio-ambientale o difficoltà formativa, per la formazione ai diritti e alla cittadinanza”.