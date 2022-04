Elezioni Rsu, la Cisl plaude ai risultati ottenuti nelle scuole della provincia

Grande partecipazione al voto per le elezioni RSU nelle scuole della Provincia di Cuneo, dove ancora una volta la Cisl Scuola si conferma primo sindacato.

Ha vinto l’attenzione alla persona – ha dichiarato il Segretario generale CISL Scuola – Claudia Zanella, il lavoro di squadra, hanno vinto le tante e belle persone che si sono messe in gioco candidandosi nelle nostre liste: senza pretese, ma con un grande spirito di servizio. Raccogliamo oggi – prosegue la Segretaria Zanella - gli esiti del nostro impegno sul territorio. In questo tempo complicato abbiamo dimostrato grande capacità di resilienza, continuando, senza conflitti, senza rivendicazioni, ad operare per ritrovare il benessere collettivo. Complimenti alla cisl-scuola da parte di tutta la segreteria UST CISL Cuneo, e di tutta la confederazione cuneese – ha dichiarato il Segretario Generale CISL Cuneo Enrico Solavagione. Una importante affermazione che dimostra che quando si lavora con passione, competenza, trasparenza e onestà i lavoratori ti premiano. In questi anni – prosegue Solavagione - difficilissimi Claudia e la sua squadra sono stati concretamente vicini a tutto il personale scolastico, portando avanti con convinzione e pervicacia le linee della CISL che sono quelle di una scuola inclusiva, aperta, una scuola con meno precarietà e con stipendi adeguati. Inoltre Claudia Zanella è la sua segreteria hanno lavorato in questi anni con grande spirito confederale a conferma che quando la confederazione e le federazioni sono unite si è vincenti.