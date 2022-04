Calcio: la Monregale è promossa in Prima categoria con quattro giornate d'anticipo

La Monregale è promossa in 1^ categoria! La squadra del presidente Igor Bertone vincendo il match in casa del San Benigno per 1-3, grazie alle reti di Mazouf, Lanfranco e Giuliano, ha ottenuto la certezza matematica del primo posto del girone con ben quattro gare d'anticipo.

Grazie a questa vittoria, infatti, il distacco in classifica tra i biancorossi e la prima inseguitrice, il San Rocco, è diventato di fatto incolmabile. A quattro giornate dal termine la Monregale gode di un vantaggio di 14 punti dalla seconda posizione. La società biancorossa, tra l'altro, ha stabilito un altro primato, quella di essere la prima società piemontese ad essere promossa nei campionati della Lega Nazionale Dilettanti dalla serie D alla 3^ categoria.