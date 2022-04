Calcio Serie D: Rosano entra e segna, il Fossano piega il Gozzano 1-0

Vittoria di grande peso per il Fossano nel derby piemontese della 32^giornata contro il Gozzano. Ad una manciata di minuti dal termine di una partita equilibrata ed avara di emozioni Rosano, da poco entrato in campo, la risolve con un tiro preciso che determina l'1-0 finale.

LA CRONACA

Viassi deve fare a meno degli infortunati Fogliarino e Menabò e schiera Leonardo Di Salvatore al centro dell'attacco. L'assenza del bomber si fa sentire, con i blues mai pericolosi per tutto il primo tempo. Non fanno meglio gli ospiti, attenti a non scoprire il fianco ma privi di guizzi in zona gol.

Ad inizio ripresa arriva il primo tiro in porta della partita. Lo effettua Cozzari, da fuori area, Merlano blocca con sicurezza. Parata decisamente più difficile quella necessaria al 54' sulla conclusione di Rao, il portiere fossanese respinge sventando il pericolo nato da azione di corner. Al 68' Viassi lancia nella mischia Coulibaly al posto di Di Salvatore, generoso ma troppo isolato là davanti. Poco prima Schettino aveva sostituto Gemelli con Paoluzzi. Nuovi avvicendamenti ad un quarto d'ora dalla fine: Rosano e Costanzo rilevano Della Valle e Rao. La partita sembra avviata verso un pareggio a reti bianche ma ci pensa Rosano a rompere l'equilibrio. Chirurgico il suo diagonale mancino dalla lunga distanza al minuto 82, Vagge è battuto. Dopo tre minuti dei recupero l'arbitro pone fine alle ostilità: seconda vittoria di fila per i blues dopo il 2-1 al Saluzzo della scorsa settimana.

TABELLINO

Fossano (4-2-3-1): Merlano, Quaranta, Bellocchio, Scotto, Specchia; Cossu (85' Giraudo), Adorni; Galvagno, Della Valle (74' Rosano), Scarafia; L.Di Salvatore (68' Coulibaly). A disp: Chiavassa, Lima Barbosa, Marin, Matera, Pianetti, G.Di Salvatore, Coulibaly. All Viassi

Gozzano (4-3-3): Vagge, Di Giovanni (87' Gassama), Ciappellano, Montesano, Nicastri; Pennati, Gemelli (64' Paoluzzi), Castelletto; Sangiorgio, Rao (74' Costanzo), Cozzari. A disp: Uikaj, Ballarini, Italiano, Caraglio, Molinari, Costanzo, Faye. All Schettino

Gol: Rosano 82'

Ammoniti: Nicastri, Cossu

Espulsi:

Arbitro: Gianluca Martino di Firenze, assistenti Stefano Cossovich di Varese e Tommaso Ercolani di Milano