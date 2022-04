Volley A2/F: la Lpm Bam Mondovì non ha scelta: vincere a Martignacco per continuare l’avventura play-off

Ora o mai più! La Lpm Bam Mondovì alle 17 affronterà la difficile trasferta in casa della Itas Ceccarelli Martignacco per gara-2 dei quarti di finale dei Play-off promozione. Ancora una gara da dentro o fuori per le ragazze di Solforati, che dopo aver perso al tie-break gara-1 sono costrette a vincere il match odierno per portare la contesa a gara-3, che eventualmente si giocherebbe a Mondovì giovedì 14 aprile.

Nel caso invece dovesse giungere anche oggi la vittoria per il Martignacco, sarebbe proprio la squadra friulana di coach Gazzotti a staccare il pass per la semifinale contro il Brescia. La gara di oggi fornirà tante risposte in casa Lpm. L’approccio delle Pumine in gara-1 è stato fiacco e privo di quella determinazione che era lecito attendersi per l’importanza della posta in palio.

Oggi le ragazze di Solforati avranno la possibilità di rifarsi, ma dovranno interpretare il match nel modo giusto, lottando su ogni pallone con pazienza e grinta. Per sostenere la squadra ci sarà anche una rappresentanza degli Ultras Puma. In casa Martignacco c’è grande entusiasmo in vista di questa partita. Coach Gazzotti dovrebbe contare sul recupero della statunitense Giovanna Milana, assente in gara-1, anche se Giulia Pascucci, per valore ed esperienza, rappresenta più di una semplice alternativa.

Probabile l’impiego in alternanza tra le due palleggiatrici Chiara Ghibaudo e Roberta Carraro, entrambe ex pumine. Arbitri dell’incontro saranno i palermitani Giovanni Ciaccio e Sergio Pecoraro. Il match sarà visibile in diretta free sul canale Youtube Volleyball World. Al palazzetto dello sport di Martignacco il fischio d’inizio è fissato per le ore 17.