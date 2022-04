Volley femminile A1 - Novara si impone in Gara 1 dei quarti, Cuneo sconfitta 3-0

Una Bosca S.Bernardo Cuneo troppo timida e incapace di reagire alle difficoltà cade 3-0 al Pala Igor in gara 1 dei quarti di finale dei play-off scudetto. Le gatte pagano la serata no in attacco con dodici muri subiti e nessuna attaccante in doppia cifra e non riescono a essere incisive dai nove metri. Pistola attinge a piene mani dalla panchina con Agrifoglio, Zanette e Giovannini in campo da metà del secondo set, ma l’inerzia dell’incontro non cambia, con le biancorosse che non riescono a contenere l’MVP Daalderop e Karakurt. Martedì 12 in gara 2 servirà una prestazione di tutt’altro tenore per conquistare una vittoria e allungare la serie con la Igor Gorgonzola Novara a gara 3. Per Signorile e Giovannini una serata comunque da ricordare per le cinquanta presenze con la maglia di Cuneo Granda Volley.

PROSEGUE LA PREVENDITA PER GARA 2 Continua online su www.liveticket.it fino alle ore 15:30 di martedì 12 e presso la sede di Cuneo Granda Volley di via Bassignano lunedì dalle ore 9:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:30 e martedì dalle ore 9:30 alle 12:00 e dalle ore 14:30 alle 16:00 la prevendita per gara 2 dei quarti in programma martedì 12 alle ore 20:30 al Palazzo dello Sport di Cuneo (diretta Rai Sport + HD). I biglietti per la partita, compresa nell’abbonamento, saranno acquistabili anche in cassa dalle ore 19:00 di martedì.

ILARIA SPIRITO, LIBERO BOSCA S.BERNARDO CUNEO «È mancato il coraggio. Non avevamo nulla da perdere e dovevamo approcciare la partita in maniera diversa soprattutto nelle cose che dipendono da noi come la battuta e l’attacco. Gara 2, davanti al nostro pubblico, è l’ultima possibilità: servirà coraggio e la consapevolezza che possiamo giocarcela».

CRONACA

PRIMO SET Pistola si affida a Signorile e Gicquel in diagonale, Degradi e Jasper in banda, Squarcini e Stufi al centro, Spirito libero. Lavarini replica con Karakurt opposta a Hancock, Bosetti e Daalderop schiacciatrici, capitan Chirichella e Washington centrali, Fersino libero. La Bosca S.Bernardo Cuneo scappa sul’1-5, ma la Igor Gorgonzola Novara ricuce subito con due punti consecutivi di Karakurt (4-5). Washington mura Gicquel, il diagonale di Degradi non trova il campo e c’è l’aggancio sul 6-6. La Igor Gorgonzola Novara sbaglia tanto in attacco, ma la Bosca S.Bernardo Cuneo non ne approfitta per tentare l’allungo (11-10). Gicquel fermata ancora a muro e le padrone di casa volano sul 14-12. Dopo un’infrazione cuneese Pistola chiede il primo time out del match. Non cambia l’inerzia del set, con la Igor Gorgonzola Novara che accelera ancora con Bosetti e Daalderop. Sul 18-13 dentro Kuznetsova per Degradi. È starapotere Novara a muro, con Hancock e Chirichella che stoppano Kuznetsova e Squarcini: 20-14 e nuovo time out per Pistola. C’è la reazione delle gatte, che con il primo punto di Kuznetsova, un errore in attacco di Bosetti e un colpo di Gicquel che sfonda le mani del muro si portano sul meno tre. Dopo il primo time out per Lavarini un errore di Kuznetsova dai nove metri e un attacco out di Jasper permettono alle padrone di casa di ristabilire le distanze (22-18). Sono Bosetti, Karakurt e Daalderop a imprimere l’accelerazione decisiva: 25-19 e Igor Gorgonzola Novara avanti 1-0. Tabellino: 6 Daalderop, Karakurt, 3 Gicquel

SECONDO SET Kuznetsova per Degradi dal via. Monologo Igor Gorgonzola Novara in avvio: 4-0 e dentro Agrifoglio per Signorile. Sul 5-0 Degradi rileva Kuznetsova, in difficoltà in seconda linea. Padrone di casa sempre in controllo e dominanti a muro. Sul 9-4 Pistola si gioca la carta Zanette per Gicquel. Dopo l’ennesimo muro subito Pistola interrompe il gioco. Sul’11-4 dentro anche Giovannini per Jasper. Bosetti show per il 13-5, Bosca S.Bernardo impotente. Dopo il nuovo time out per la panchina ospite sul 14-5 la Igor Gorgonzola Novara continua ad avere vita facile (17-7). Zanette è l’unica attaccante cuneese a passare con una certa regolarità (22-12). Nel finale di set segni di vita dal pianeta Cuneo con Stufi e Degradi a segno, ma un muro di Washington su Zanette e un attacco di Karakurt consegnano il secondo parziale alle novaresi: 25-17 (2-0). Tabellino: 4 Chirichella, Bosetti, 3 Zanette, Hancock, Washington, Karakurt

TERZO SET Agrifoglio-Zanette, Degradi-Giovannini, Squarcini-Stufi, Spirito: questo lo starting six della Bosca S.Bernardo Cuneo. Avvio punto a punto fino al 3-3, quando Daalderop vince un contrasto a rete e Karakurt gioca bene sulle mani del muro cuneese. La Bosca S.Bernardo Cuneo lotta su ogni pallone con Degradi in evidenza (6-6). Karakurt ferma Giovannini a muro, Daalderop mette giù un diagonale perentorio per l’allungo novarese che costringe Pistola a chiedere time out (12-9). Ancora Daalderop e doppia Karakurt per la nuova accelerazione della Igor Gorgonzola Novara (15-10). Il muro cuneese non riesce a arginare Daalderop, che sul 17-12 lascia il posto a D’Odorico. Dopo il time out per Pistola sul 18-12 siglato da Karakurt la Igor Gorgonzola Novara scava ulteriormente il solco con la neoentrata Herbots (22-13). L’errore numero cinque di Squarcini dai nove metri e un diagonale di D’Odorico chiudono i conti sul 3-0 (25-16): gara 1 è della Igor Gorgonzola Novara. Tabellino: 7 Karakurt, 5 Daalderop, 4 Degradi

IGOR GORGONZOLA NOVARA – BOSCA S.BERNARDO CUNEO 3-0 (25-19, 25-17, 25-16)

Igor Gorgonzola Novara Herbots 2, Bosetti 8, Chirichella 7, Hancock 3, Bonifacio, Washington 7, D’Odorico 1, Daalderop 12, Karakurt 16. N.e. Costantini, Imperiali, Battistoni. All. Lavarini, vice all. Baraldi

Bosca S.Bernardo Cuneo Kuznetsova 2, Degradi 8, Squarcini 4, Spirito (L), Giovannini 4, Zanette 5, Agrifoglio, Gicquel 4, Signorile 1, Jasper 1, Stufi 5. N.e. Caruso, Gay All. Pistola, vice all. Petruzzelli

NOTE

Spettatori: 1.180

Arbitri: Veronica Mioara Papadopol e Fabrizio Saltalippi

MVP: Nika DaalderopDurata set: 26’, 25’, 26’.

Totale: 1h24’.

Igor Gorgonzola Novara: 12 muri, 5 ace, 8 errori in battuta, % in attacco, 41% 64(44%) in ricezione.

Bosca S.Bernardo Cuneo: 1 muri, 3 ace, 8 errori in battuta, 29% in attacco, 60% (33%) in ricezione.