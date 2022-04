Volley femminile A1, quarti di finale playoff - Novara si aggiudica Gara 1 ma Lavarini non si fida di Cuneo: "Servirà una grande prestazione in Gara 2, sarà una partita diversa"

La Igor Gorgonzola Novara inizia bene l'avventura playoff schiantando Cuneo in tre set in Gara 1 dei quarti di finale.

La squadra di Pistola dovrà vincere la prossima partita (Gara 2 è in programma martedì 12 a Cuneo) per allungare la serie; in caso contrario per Novara si apriranno le porte delle semifinali.

Il commento di coach Stefano Lavarini al termine della partita disputata sabato sera: “Abbiamo lavorato bene con il muro difesa e in generale abbiamo offerto una prova convincente, pur non avendo avuto una efficienza altissima in attacco per due set. Credo che siamo partite con il piede giusto, ora però dobbiamo cominciare a lavorare per gara due, perché a Cuneo sarà sicuramente una partita diversa e servirà una grande prestazione”.