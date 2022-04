STORIE DI MONTAGNA/6 - Una sarta, un informatico, un cuoco… il forno perduto e ritrovato!

Prosegue sulle pagine di Targato Cn il nostro appuntamento settimanale coi racconti di vita dalle valli cuneesi raccolti dalla scrittrice Cinzia Dutto.



***

C’erano una volta una sarta, un informatico e un cuoco.

Volevano iniziare insieme un’avventura e il pane, come alimento primordiale, come cibo che sfama e come riscoperta di valori di un tempo, poteva essere una buona soluzione per intraprendere una nuova strada insieme.

“La Fame”, un piccolo forno a legna, nasce da tre persone differenti: Anna, Sirio e Matteo, che si conoscono e iniziano a fare il pane, affittando piccoli forni locali e vendendolo porta a porta. Lo fanno per due anni e l’esperimento funziona!

Durante una consegna, a una cliente affezionata, scoprono che un piccolo paesino della Valle Stura, chiamato Roccasparvera, possiede un tesoro prezioso: un vecchio forno di fine Ottocento, che era ormai spento dal 1984. Era ciò che cercavano! Il forno, dopo un a ristrutturazione importante, apre nel 2018.

Il piccolo paesino montano accoglie bene la novità, i nostri tre personaggi si sentono accolti e con serenità iniziano il loro lavoro che prosegue tutt'oggi.

“Abbiamo fatto una scelta vantaggiosa e non coraggiosa!”, mi dice Sirio con il sorriso.

Questi ragazzi non hanno scelto la montagna, ma hanno trovato il posto giusto in montagna! Cercavano una dimensione umana in cui vivere, un posto piccolo, al di fuori dei numeri elevati della grande distribuzione e l’hanno trovato.

Il vecchio forno di comunità è rinato ed è tornato a fare il pane come un tempo. Anticamente, le panetterie, diventavano forno di comunità una volta alla settimana. Si portava la farina al panettiere, che ne restituiva lo stesso peso in pane, ciò che avanzava era il guadagno del panettiere.

Oggi, la decisione presa, è stata quella di sfornare prodotto per tutto il giorno, permettendo ai clienti di gustare un prodotto sempre fresco e offrendo una piccola ristorazione.

Le mani di Anna mi mostrano fiera le pagnotte che ogni giorno questa piccola panetteria sforna, ma al pane si aggiungono torte strepitose, biscotti, pizza, focaccia e alcuni piatti tipici da portare a casa o gustare sul posto come: l’Ula, l’antico minestrone piemontese cotto nel forno a legna, la parmigiana di pane, le acciughe con il bagnetto verde e tanto altro da scoprire!

Il locale è molto piccolo, appena qualche tavolino di fianco ad una stufa, ma l’accoglienza che di respira è di accoglienza e sincerità. Con l’arrivo del bel tempo, questo posto si anima, d’estate vi sono anche dei tavolini fuori e si servono anche i gelati artigianali fatti da loro.

Mi sono fermata per qualche istante ed ho assaporato la voglia di non avere fretta, il sentirsi a proprio agio nella semplicità, il percepire l’odore di pane, casa e nonni.

Le mani di Sirio non smettono mai di impastare. Il principale ingrediente per creare il loro pane rustico è la farina del Mulino Cavanna, macinata a pietra, che utilizza grani locali. La panificazione avviene con una lavorazione denominata “Biga di Riporto”, pertanto la lievitazione è di circa 22 ore, non ci sono celle di lievitazione e il pane, a seconda della stagione, ha un gusto diverso.

Due particolarità contraddistinguono questo pane: la lunga conservazione, come era per il pane fatto in casa di un tempo, e la pezzatura, che non supera i 500 gr per pagnotta.

L’obiettivo era un pane buono? Vi posso garantire che ci sono riusciti!

Sirio si alza alle 5 ogni mattina, accende la stufa di casa, si prepara il caffè con la moka, e poi si dirige al forno, lo sveglia, lo mette in funzione e per tutto il giorno, insieme, sfornano delizie. Lo aiuta il nuovo socio, Massi, che ha preso il posto di Matteo, che ha lasciato, non era la strada giusta per lui.

Lo staff che di occupa del negozio ovvero: Anna, Luca e Noemi, arriva alle 9.00. Dopo poco i clienti più affezionati vengono a comprare il pane e per tutto il giorno c’è sempre qualcuno.

Non posso dimenticare di chiedere perché il nome “La fame”. La risposta che ricevo mi fa sorridere. L’appetito non mancava mai ai tre soci fondatori di questo piccolo locale, quindi, la sensazione di fame, era comune a tutti e tre, e da qui il curioso nome. Inoltre, un pensiero comune che li ha uniti fin da subito era la voglia di lavorare con chi ha davvero fame e non gusta solo con gli occhi, ma ama porzioni generose, cibo semplice accompagnato da un buon pane che sazia.

Mi reco spesso alla Fame ad acquistare il loro ottimo pane e i divini biscotti, mi è capitato di regalare e far gustare i loro prodotti ad amici e parenti, ma non conoscevo la storia di quel forno riattivato da chi, con un sorriso, ogni volta mi vende il suo prodotto. Ricordo che all’inizio non c’era nemmeno il cartello che indicava questo piccolo forno nascosto, eppure già lavoravano, perché se c’è passione, gentilezza e il prodotto è buono, il passaparola diventa la migliore pubblicità!

Ho gustato un ottimo pezzo di torta sorseggiando un succo di mela, ho conosciuto meglio Anna e Sirio e sono stata bene, trascorrendo una piccola paura in tranquillità. Non sono molto social, ma va bene così!! Facciamoli conoscere noi condividendo il più possibile.

Sono su facebook (qui). Il numero di telefono è: 375 6349751

***