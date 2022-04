Porte aperte al canile Pinco Pallino di Cussanio in occasione della Pasqua

Il canile Pinco Pallino di Cussanio a Fossano apre la porte al pubblico in occasione della Pasqua 2022.

Al pomeriggio Padre Gabriele, del monastero ortodosso che ospita il rifugio "Animalbosco" in valle Po, terrà un intervento sulle risorse spirituali utili per affrontare il presente, e presiederà la benedizione dell'acqua, elemento di trasmissione delle energie positive.

Non mancherà una merenda a buffet gratis per tutti.

"Questo è uno dei quattro eventi a porte aperte che organizziamo nella programmazione annuale ordinaria. Ci aspettiamo anche quest'anno un buon afflusso e siamo positivi per le nuove adozioni a distanza e per quelle effettive.

Due sono i rifugi che gestiamo: a Fossano il canile e in valle Po il rifugio per selvatici non più liberabili e per animali non convenzionali, che si chiama "Animalbosco". In entrambi i contesti c'è sempre bisogno dell'acquisizione di nuove leve di volontari", fanno sapere dall'associazione.