A Beinette torna la rassegna cinofila al parco Rifreddo

Seconda edizione per la rassegna cinofila organizzata a Beinette nel parco Rifreddo.

La manifestazione, rivolta a cani di tutte le razze e meticci, è in programma per domenica 5 giugno. Alle 8 si apriranno le iscrizioni e sarà possibile effettuare il ritiro delle pre iscrizioni online. Dalle 10.30 inizio giudizi, ore 15 passerella per meticci e junior handler, alle 16 raggruppamenti e best in show.