A Farigliano tornano i girasoli: affidata ai supereroi di "Star Wars" la semina

E' partita in questi giorni l'organizzazione della seconda edizione: la distribuzione dei semi avverrà in settimana nelle scuole e domenica 17 aprile nella piazza di fronte alla parrocchia per tutti i fariglianesi e non.

Per preparare il tutto, però, servono come sempre dei supereroi: ecco quindi scendere in campo i protagonisti di Star Wars.

Torna in scena Darth Vader, che lo scorso anno aveva seminato personalmente i girasoli (LEGGI QUI), ma quest'anno con l'aiuto di Chewbecca, la principessa Leia Organa, Rey, Padme Amidala e Kylo Ren, tutti a bordo di un'ape per portare a termine la missione.

Il progetto è stato lanciato con un video che si conclude con il gruppo che attraversa la strada principale di Farigliano in stile "Abbey Road".

Si tratta di un progetto nato nell'ambito della promozione del turismo a "Km0", l'iniziativa, è stata ideata e curata dall'assessore Andrea Bertone e i consiglieri Denise Pecchenino, Emanuela De Piano e Davide Cristiano.