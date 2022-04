Beppe Lauria: "Il Comune di Cuneo chieda al governo la revoca del green pass"

Si discuterà nel prossimo consiglio comunale della città di Cuneo l'ordine del giorno presentato da Beppe Lauria in merito all'abolizione delle certificazioni verdi Covid-19. Una battaglia che vede il consigliere comunale particolarmente attivo: da sempre infatti si è schierato contro le chiusure, l'obbligo di vaccinazione e l'introduzione e l'estensione del green pass, elementi, tra l'altro, che l'hanno di fatto portato a costruire la coalizione che lo sosterrà alle elezioni comunali dal 12 giugno.

Nella sua richiesta il consigliere si rifà ad alcune prese di posizione istituzionali come l'appello di Amnesty International Italia che sollecita il Governo italiano ad “ancorare i propri interventi ai principi di legalità, legittimità, necessità, proporzionalità e non discriminazione”, quello ANPIT – Associazione Nazionale Per l’Industria e il Terziario e quello di Confimi Veneto – Confederazione dell’Industria Manifatturiera Italiana e dell’Impresa Privata in cui si chiede di abolire il green pass, quello di A.S.D. Polisportiva Brendola che invoca la fine della discriminazione sui bambini esercitata dal green pass l'allarme sui fenomeni di abbandono sportivo e sull'aumento del disagio sociale dei giovanissimi, e il recente emendamento presentato in commissione Affari sociali della Camera per l’abrogazione delle “disposizioni in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020”.

"In questi anni non si è pensato ai nuclei familiari in difficoltà economica per il costo dei tamponi (che si aggira in media attorno ai 15 euro, con un possibile impatto medio mensile di 180 euro a persona), tra l'altro in una situazione economica già aggravata, in qualche caso, dalla perdita dello stipendio a causa delle sospensioni applicate - scrive Lauria - . Ma anche alla limitazione per quanto riguarda l’accesso dei Cittadini ai servizi pubblici e agli spazi pubblici, anche per quanto riguarda l’accesso a luoghi di cultura e istruzione quali biblioteche, musei, istituti universitari, corsi di formazione e attività culturali di associazioni, all’impatto economico sul tessuto sia produttivo che turistico-ricettivo composto da lavoratori e imprenditori, all’isolamento sociale che si abbatte in particolar modo sulle fasce giovani/giovanissime, con la limitazione dell’accesso a luoghi e occasioni ricreative, isolando ulteriormente gli adolescenti e aggravando situazioni delicate. E ancora, al preoccupante fenomeno dell’abbandono sportivo, che pesa sulle famiglie ma che impatta anche sulle associazioni del territorio, aggravato da regole e modalità di accesso sempre più complesse e in continuo mutamento, e al livello crescente della tensione sociale, di cui si notano manifestazioni sempre più frequenti e che costituisce motivo di preoccupazione per cittadini e amministratori".

L'ordine del giorno impegna quindi il sindaco a considerare le problematiche sul tessuto sociale, sul sistema produttivo e sui cittadini stessi, in particolare su giovani e giovanissimi, per la permanenza delle certificazioni verdi e a chiedere al governo l'abrogazione delle disposizioni in materia di impiego delle certificazioni verdi Covid-19 a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza