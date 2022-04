Bra, domenica delle Palme all’insegna della pace ai Salesiani con il Caffè Letterario [FOTO]

“ La pittura non è fatta per decorare gli appartamenti. È uno strumento di guerra offensiva e difensiva contro il nemico ”. Aveva ragione Pablo Picasso: impotenti e increduli continuiamo a vivere momenti di ansia e di sgomento.

Una scuola, quella dei Salesiani di Bra, come simbolo del martirio della cultura e dell’umanità, ma anche modello di rinascita dalle macerie.

L’arte di strada di Giovanni Botta, come un mosaico formato da tanti tasselli per costruire, giorno per giorno, un mondo ed un futuro migliore.