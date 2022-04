Bra, i vincitori dei "Ludi Historici" al Giolitti Gandino

Riceviamo e pubblichiamo.

Venerdì 8 aprile si sono svolte le finali dei Ludi Historici, gara oratoria sulla storia contemporanea organizzata dal Liceo Giolitti Gandino di Bra.

Hanno vinto tutti e 5 i finalisti dei Ludi Historici, premiati secondo diverse categorie di eccellenza, e specificamente:

• Premio per la capacità espositiva e il talento retorico

• Premio per la competenza e la ricchezza argomentative

• Premio per la capacità critica e di analisi storico-politica

• Premio per l’ampiezza di riferimenti alle fonti ed alle categorie storiografiche

• Premio per il sapiente confronto fra passato e presente



I loro nomi e le loro classi:

Matteo Gotta della V classico Liceo Giolitti-Gandino di Bra;

Daniela Rosso della V classico Liceo Giolitti Gandino di Bra;

Maddalena Sciolla della III classico A del Liceo Gioberti di Torino;

Alice Taricco della VA del Liceo De Amicis di Cuneo;

Marta Guerra della VB del Liceo Ancina di Fossano.



A tutti loro la proclamazione di "VIR BONUS DICENDI PERITUS", la corona d'alloro, 500 euro per la classe, menzione e premio Pearson.

A tutti i partecipanti gadget e merenda, per la professoressa Elena Angeleri, organizzatrice della gara, e per la preside del Liceo Giolitti-Gandino tanta soddisfazione!



Liceo Giolitti Gandino, Bra