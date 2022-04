‘Dardanello Giovani’ torna il concorso dedicato ai giovani giornalisti di tutta Italia e agli studenti cuneesi

L’associazione culturale ‘Piero Dardanello’ ha pubblicato, nelle scorse ore, il bando dell’edizione 2022 del concorso ‘Dardanello Giovani’.

L’iniziativa, che raggiunge quest’anno la quinta edizione, nasce in parallelo con il premio ‘Piero Dardanello’, assegnato ogni anno alle migliori penne under 40 del panorama giornalistico nazionale e regionale.

L’iniziativa è dedicata specificamente agli autori più giovani e coinvolge i cronisti di tutta la Penisola (di età compresa dai 20 ai 30 anni) e gli studenti della scuola secondaria di primo grado (dai 14 ai 19 anni).

I concorrenti sono chiamati a cimentarsi nel racconto della passione sportiva, ripercorrendo le storie dei grandi campioni e le gare memorabili, anche del recente passato. Dopo il ciclismo, il volley, il mito olimpico e gli sport invernali, quest’anno il ‘Dardanello Giovani’ arriva a occuparsi dello sport più amato dagli italiani: il calcio. ‘Fùtbol, storie di calcio’ è il titolo scelto dall’organizzazione, parole che sono un invito a rileggere uno dei più nobili bardi del pallone: lo scrittore argentino Osvaldo Soriano, che a questa disciplina sportiva dedicò, tra il resto, un intero volume di racconti.

Le tracce tra cui i concorrenti potranno scegliere sono sei e spaziano tra passato, presente e persino futuro, con un richiamo ai Mondiali in Qatar: "È l’anno dei primi Mondiali d’inverno, dal 21 novembre al 18 dicembre - spiega Paolo Cornero, vicepresidente dell’associazione culturale ‘Dardanello’ - e coincide con il quarantennale del trionfo al ‘Mundial’ di Spagna ’82. È l’anno in cui la finale di Champions League da San Pietroburgo si è spostata a Parigi, sull’onda della guerra e delle opportunità geopolitiche. Insomma, è l’anno del calcio, da tutti i punti di vista, e dall‘associazione culturale ‘Dardanello’ non potevamo che raccogliere questo stimolo".

Gli elaborati saranno esaminati dalla giuria composta da Xavier Jacobelli, direttore di ‘Tuttosport’, Pier Bergonzi, vicedirettore de ‘La Gazzetta dello Sport’, Roberto Beccantini, presidente onorario del premio ‘Dardanello’, Massimo Mathis, responsabile della redazione di Cuneo de ‘La Stampa’, Gianni Scarpace, condirettore di ‘Provincia Granda’, e Corrado Avagnina, direttore de ‘l’Unione Monregalese’. Al concorso, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e dalla Banca Alpi Marittime, è possibile partecipare con un articolo inedito (formato testo, video, audio, webdoc) in lingua italiana non superiore a 9mila battute di lunghezza e/o 5 minuti di durata. Sarà possibile aderire in gruppo. Il bando completo è consultabile sul sito dell’associazione ‘Dardanello’ (www.associazionedardanello.it); il termine ultimo per la consegna dei lavori è fissato nel 10 ottobre 2022. Gli elaborati dovranno pervenire all’indirizzo e-mail segreteria@associazionedardanello.it, oppure via posta ordinaria presso Esedra - Via Torino 43 - 12084 Mondovì (CN).