Domani i funerali di Lodovico Calandri, morto in Valle Maira travolto da una valanga

Si terranno domani, martedì 12 aprile, alle ore 15,30 alla Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù i funerali di Lodovico Calandri, morto a 55 anni, travolto da una valanga in Alta Valle Maira.



“Asciuga le tue lacrime e non piangere se mi ami: il tuo sorriso è la mia pace.” Con questa frase lo ricordano famigliari e amici.

55 anni, cuneese, dipendente della Olimac di Margarita da qualche anno operava nel reparto piegatura con un passato da consulente finanziario e agente immobiliare. Calandri è rimasto vittima di in un incidente nella giornata di sabato 9 aprile in una discesa scialpinistica. Si trovava insieme ad altre tre persone in zona punta Vallonasso a quasi 3.000 metri di quota.

Grande appassionato di sport oltre allo sci alpinismo praticava bici e Judo, arte marziale che svolgeva da anni con la società Kodokan di Cuneo.

Lascia la moglie Claudia e la figlia Elisa, la mamma Caterina, il papà Giovanni e il fratello Franco.

Dopo la funzione sarà accompagnato al Tempio Crematorio di Magliano Alpi. Le ceneri riposeranno nel cimitero urbano.

Il rosario sarà recitato oggi, lunedì 11 aprile alle ore 17,30, presso la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù.