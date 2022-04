Educazione stradale a misura di bambino alla scuola dell’infanzia di Mango

Nelle mattinate di lunedì 4 e 11 aprile, la Polizia Locale di Mango ha incontrato i bambini della scuola dell’infanzia del paese, coi quali ha svolto attività di conoscenza del proprio ruolo e della segnaletica stradale, spiegando loro come attraversare la strada in sicurezza.



La scuola dell’infanzia, infatti, deve essere considerata come ambiente formativo ed è la prima tappa della struttura scolastica, con il compito di partire dal vissuto del bambino e dalle esperienze che compie sulla strada per arrivare, in modo spensierato e ludico, all'attenzione delle principali regole della circolazione e sensibilizzarli così ai problemi legati ai rischi che incontrano nella vita di tutti i giorni.



I bimbi hanno seguito con attenzione le norme di comportamento da rispettare, anche quando si trovano all’interno di un’autovettura o a bordo della bicicletta, e visionato con curiosità il veicolo di servizio e gli strumenti in dotazione al personale intervenuto.



I piccoli della materna, che hanno sviluppato un progetto formativo di educazione stradale intrapreso dalle insegnanti, si sono infine destreggiati in una prova pratica consistente in un percorso tra semafori, segnali di stop, divieti di sosta e strisce pedonali e riceveranno al termine un diplomino finale che attesterà la loro qualifica di utenti provetti della strada, sempre più sicuri e consapevoli del sistema stradale.