Il calcio che unisce: a Roreto di Cherasco una partita con i giovani ucraini rifugiati

Sono tante le iniziative promosse da comuni, associazioni, pro loco e privati, nei confronti delle famiglie ucraine ospitate tra Langhe e Roero, sia in abitazioni che in strutture. Tra queste, lo scorso sabato, l’iniziativa voluta dal titolare dell’Hotel Santa Maria di La Morra, che al momento ospita 97 persone, principalmente giovani e bambini tra i 6 e i 14 anni, provenienti dagli oblast’ di Kiev e Charkiv in Ungheria, grazie a una missione umanitaria organizzata dalla Juventus.

Federico, titolare del Santa Maria, è anche papà di due giovani calciatori, Edoardo classe 2011 e Lorenzo classe 2015, entrambi militanti nella Roretese.



Vedendo che spesso i suoi figli si cimentavano in incontri calcistici con i loro coetanei ospitati in hotel ha pensato di dar loro l’opportunità di giocare su un vero campo di calcio. E così lo scorso sabato 9 aprile, sul campo della Roretese, si sono incontrati, divisi in squadre, i ragazzi delle annate 2011, 2012/13 e 2015.



Un bel momento di svago, socializzazione e sport, decisamente apprezzato sia dai giovani ucraini che dai ragazzi della società calcistica langarola. L'auspicio è che l’iniziativa possa avere un seguito. I ragazzi ospitati all’Hotel Santa Maria di La Morra, provengono quasi tutti dalle scuole calcio dei Kiev e Charkiv.