"Le competenze a Savigliano ci sono in area civica, centrodestra e centrosinistra"

Egregio Direttore.



Finalmente il panorama politico locale è di nuovo in fermento considerando le confermate, quattro, candidature a sindaco. Quando, in tempi non sospetti, scrivevo che il monocolore decennale avrebbe nuociuto allo sviluppo della nostra città non mi ero poi sbagliato di molto. Ora i cittadini di Savigliano e di Levaldigi hanno finalmente una pluralità di scelta, di area, di indirizzo e priorità programmatica. Comunque la si pensi e nel rispetto di tutte le posizioni un bel segno di democrazia.



In ordine alfabetico...Ambroggio, Portera, Saglione, Zampedri sono candidati saviglianesi, conoscono la nostra realtà che, tuttavia, necessita di un notevole cambio di passo auspicando in un new deal, in un indispensabile rinnovamento coniugando esperienza professionale, visione amministrativa, capacità e impegno per i cittadini. Quante volte ho sentito dire di questo o di quello: "si però è una brava persona". Io, da sempre e come già dirigente d'azienda industriale, preferisco si dica finalmente: "si però è una persona competente". E attenzione, dopo sette campagne elettorali a cui partecipo, mi sento di dire che le competenze a Savigliano ci sono. Per semplificare ci sono nell'area civica, nel centrodestra e nel centrosinistra. Sono le donne e gli uomini che fanno la differenza a prescindere dalle appartenenze o esperienze più o meno politiche.



Mi auguro che i cittadini di Savigliano e di Levaldigi vadano comunque a votare il 12 giugno prossimo per mantenere, sostenere, oppure rinnovare l'amministrazione comunale della nostra città.



Fulvio D'Alessandro - Savigliano