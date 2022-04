Migliaia di persone a Mondovì per il ritorno della Fiera di Primavera [FOTO]

"Un successo enorme" - commentano dall'amministrazione comunale - frutto della bontà del lavoro svolto da tutti i protagonisti che hanno contribuito alla organizzazione della manifestazione: dai dipendenti comunali ai volontari, alle Associazioni, ai privati. Una sinergia che ci ha fatto rivivere momenti di cui si sentiva la mancanza, momenti in cui turisti e cittadini riassaporano la bellezza di Mondovì".

Migliaia di persone lo scorso week end a Mondovì , baciata dal sole, per il ritorno della Fiera di Primavera .

La 61^ edizione della fiera, è stata occasione anche per 'testare' l'esordio della nuova organizzazione dei volontari civici, coordinati da Roberto Turco (ecovolontari) e Roberto Volume (ambito verde, manifestazioni e sociale).

I volontari con una presenza attiva su due giorni dell'evento hanno mantenuto pulite tutte le aree ecologiche, garantendo ordine e raccolta dei rifiuti su tutto il percorso della fiera. Inoltre, alcuni di loro, hanno presenziato nei panni di "Flor e Bulma" i due fiori-mascotte della manifestazione.

A fare da cornice alla fiera tante proposte per grandi e piccini, dalla Fattoria didattica alle proposte culturali in giro per la città, con le speciali visite guidate al "Bosco della Nova" e al rinnovato Museo della Stampa.