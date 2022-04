Premiati a Mondovì i protagonisti della rassegna bovina "PrimaVera Piemontese" [FOTO]

Grande ritorno a Mondovì per l'esposizione bovina "PrimaVera Piemontese", andata in scena in piazza Carlo Ferrero nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 aprile in occasione della 61^edizione della Fiera di Primavera.

La seconda edizione della rassegna bovina, organizzata l’esposizione bovina, organizzata dal Comune e dal Comizio Agrario, con la collaborazione di Anaborapi (Associazione Nazionale Allevatori dei Bovini di Razza Piemontese) e Arap (Associazione Regionale Allevatori Piemonte) e il coinvolgimento delle associazioni di categoria (CIA, Coldiretti e Confagricoltura), è stata arricchita dall'apprezzato allestimento della Fattoria Didattica, a cura della cooperativa “Colla Bauzano”, che dato la possibilità di conoscere da vicino gli animali della tradizione contadina.

Domenica mattina la premiazione, alla presenza delle autorità e rappresentanti delle associazioni del territorio, con la presenza del Ministro alle Politiche Giovanili Fabiana Dadone, in visita alla fiera con la famiglia.

Per la rassegna bovina sono stati premiati: Wilmer Agù (Pontechianale), Giuseppe Basso (Mondovì), Luigi Caramello (Rocca de' Baldi), Guido Dho (Roccaforte Mondovì), Giulio Griseri (Mondovì), Giovanni e Pierluigi Griseri (Mondovì), Massimo Liprandi (Mondovì), Damiano Revelli (Mondovì), Società agricola Bertone Marino e Piermario (Mondovì), Flavio Rastello (Roccaforte Mondovì), Giuseppe Rastello (Roccaforte Mondovì).