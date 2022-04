Settimana con massime a 25°C. Possibili deboli piogge per Pasqua e Pasquetta

Da oggi almeno fino a sabato tempo per lo più stabile e soleggiato, con qualche nube in più tra domani e mercoledì, ma ancora senza piogge significative. Nella domenica di Pasqua potrebbe arrivare una nuova rinfrescata.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 11 a Sabato 16 Aprile



Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per velature, qualche nube in più tra martedì e mercoledì ma senza piogge. Temperature massime fino 23/24 °C e punte di 25 su pianure tra giovedì e venerdì, più contenute sulle coste liguri che risaliranno fino 18/20 °C. Minime generalmente tra 4 e 10 °C sulle pianure in aumento, più alte in caso di copertura nuvolosa notturna. Sulle coste tra 6 e 12°C.

Venti in generale assenti o deboli di direzione variabile, qualche rinforzo da nord su savonese ed imperiese nel corso della settimana.

Tendenza Pasqua e Pasquetta

Tra sabato sera e domenica mattina un ingresso di aria più fresca da est farà tornare le temperature in media con il periodo e potrebbe portare qualche debole pioggia su Alpi sudoccidentali in nottata. Pasquetta stabile ma fresca. Tendenza da confermare

