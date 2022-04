Sinio: asfaltatura strade terminata. Ora due importanti interventi sui rii Grillo e Talloria

Asfaltatura strade comunali, due interventi idrogeologici e futuro per il concentrico. Nel piccolo Comune di Sinio si stanno facendo lavori pubblici in diverse zone del territorio, per poter migliorarlo sotto vari punti.



«Abbiamo terminato da poco - dichiara il sindaco Sergio Seghesio – i lavori di asfaltatura su due strade comunali, per un importo di 30 mila Euro, di cui 9 mila Euro dalle casse del Municipio.

Stanno partendo i lavori di sistemazione idraulica con attraverso sotto la strada provinciale inerenti al rio Grillo per un investimento di 120 mila Euro.



Un altro lavoro che riguarda la sistemazione idrogeologica e idraulica interessa il rio Talloria in località Fontane. Per un importo di 300 mila Euro verrà rifatta la sponda per qualche centinaia di metri. Su questo progetto i tempi sono un po’ lenti: si sta valutando anche il costo delle materie prime e del trasporto delle scogliere che serviranno a mettere in sicurezza la zona.



Abbiamo presentato uno studio di fattibilità partecipando al “Bando dei Borghi” del ministero della cultura per riqualificare in modo importante il concentrico del paese, incluso il campo sportivo. Il teorico investimento sarebbe di 1 milione 600 mila Euro.

E, infine, come paese facente parte dell’Unione dei Comuni partecipiamo al bando rigenerazione insieme agli altri Comuni. La tematica che ci interessa è quella della mobilità».