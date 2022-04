Sinio e Grinzane Cavour ricordano Fabio Boasso, 42enne vinto da un male incurabile

Pochi mesi fa la scoperta di un tumore e l’impari lotta contro un male che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Non ce l’ha fatta Fabio Boasso, 42 anni, originario di Sinio, di professione idraulico. "Bobo", così era chiamato dagli amici, si è spento all’ospedale di Verduno, dove era ricoverato da qualche tempo, e ora quegli stessi amici si preparano ad accompagnarlo per l’ultimo viaggio verso il paese nel quale era cresciuto, prima di trasferirsi con la famiglia in frazione Gallo di Grinzane Cavour, dove aveva vissuto molti anni, e poi ad Alba.



Sentito il ricordo del sindaco di Sinio Sergio Seghesio: «Fabio aveva vissuto a Sinio da bambino. Non lo vedevo da qualche anno, ma ricordo che aveva fatto lavori di idraulica anche da noi. Ha dovuto affrontare un’esistenza non facile, affrontando anche la perdita del papà Giancarlo quando era ancora un ragazzino. Siamo molto dispiaciuti e lo ricordiamo con grande affetto".



«Purtroppo un male incurabile scoperto tardi lo ha portato via – dice il sindaco di Grinzane Cavour Gianfranco Garau -. Giocammo a calcio insieme, prima come avversari, lui era al Koala, e poi come compagni di squadra nel Gallo Calcio. Giocava da punta ed era anche bravo. Abbiamo vissuto bei momenti da più giovani. L’ultima volta ci siamo visti alcuni mesi fa, abbiamo ricordato i bei momenti sportivi che ci hanno legato. Sono molto dispiaciuto, sia personalmente che come sindaco, tutta la comunità gallese è addolorata per la sua scomparsa».



La veglia funebre è in programma questa sera (lunedì 11 aprile) alle ore 20.30 nella chiesa del Gallo. Il funerale domani, martedì 12 aprile, alle ore 15, sempre nella chiesa di Gallo. Fabio Boasso riposerà nel cimitero di Sinio.