Sportello informativo virtuale Parkinson AslCn1: affrontiamolo insieme!

L’11 aprile si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale Parkinson. La comunità scientifica internazionale del Parkinson si riunisce in una sola voce per sensibilizzare la popolazione e condividere con essa le conoscenze ed informazioni a supporto delle persone con Malattia di Parkinson e dei loro famigliari.

L’evento mondiale ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica, delle istituzioni e della stampa su questo argomento incentivando l’approccio alle cure ed alla riabilitazione. Anche quest’anno, l’AslCn1 attraverso le Neurologie dell’Ospedale di Mondovì (direttore Dott.ssa Di Sapio) e dell’Ospedale di Savigliano (direttore Dott.ssa Bongioanni) aderiscono all’iniziativa. La malattia di Parkinson rappresenta la seconda patologia degenerativa più comune dopo la malattia di Alzheimer, con un notevole impatto sulla qualità della vita dei soggetti colpiti e rilevanti costi sociali e sanitari.

L’individuazione precoce di alcuni disturbi legati alla malattia come quelli cognitivo-comportamentali, i disturbi della deambulazione e le varie sfaccettature della malattia in tutte le fasi, rimangono ancora una sfida per il clinico. La qualità di vita può migliorare attraverso una presa in carico della persona con Parkinson da parte di specialisti che si occupano della patologia. Saranno a disposizione per colloqui informativi telefonici a riguardo:

- La Dr.ssa Elona Brahimi, responsabile dell’Ambulatorio Disturbi del Movimento Mondovì, al numero 0174677282 i giorni 12 Aprile (dalle ore 16.30 alle 18.30) e 29 Aprile (dalle ore 16.30 alle 17.30)

- La Dott.ssa Mara Rosso, responsabile dell’Ambulatorio Disturbi del Movimento di Savigliano, al numero 0171-719332 tutti i martedì del mese di Aprile (dalle ore 11 alle ore 12.30)

Verrà inoltre fornito su richiesta, materiale scientifico divulgativo relativo alla malattia.