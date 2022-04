Una partecipata marcia della pace tra i vigneti della Sinistra Tanaro [FOTO]

Circa duecento le persone che nel pomeriggio di ieri, domenica 10 aprile, non sono voluti mancare all’appuntamento con "In piedi costruttori di pace", la marcia organizzata dai gruppi di catechismo di Castagnito, Castellinaldo, Magliano Alfieri e Priocca.



Una manifestazione animata dai colori della pace e della bandiera ucraina, e dalle musiche e canti del numeroso Gruppo scout che ha accompagnato il corteo partito, con gli alpini in testa, dal piazzale del cimitero castagnitese dopo il saluto del sindaco Carlo Porro, per giungere un paio d’ore dopo nella piazza della vicina Castellinaldo – ad accoglierli il primo cittadino Giovanni Molino, dopo aver attraversato le panoramiche campagne che dividono i due centri in un percorso inframezzato da tappe nelle quali i partecipanti hanno potuto ascoltare letture sulla pace come obiettivo a cui tendere anche nel nostro quotidiano e sull’insensatezza di ogni conflitto, a partire da quello che dallo scorso 24 febbraio sta funestando il territorio dell’Ucraina.