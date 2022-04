Backstage, rivedi la puntata ai nostri amici 4 zampe

La puntata speciale di Backstage firmata Targato Cn,, andata in onda gìovedì 7 aprile condotta da Gian Maria Aliberti Gerbotto, è stata dedicata ai nostri amici a 4 zampe.

Qual è l’alimentazione più corretta per cani e gatti? Se il cane ruba dal tavolo un dolce potrebbe fargli male? E il comportamento dei gatti? E’ vero che percepiscono l’uomo come un grande gatto? Queste alcune delle domande a cui il medico veterinario Andrea Imbimbo, intervenuto in trasmissione, accompagnato da Ivy, un ospite speciale, ha risposto.

Si ringraziano Beppe Ghisolfi e Danilo Paparelli. Le sigle di apertura e chiusura del programma sono state realizzate e composte da Enrico Sabena. La regia è di Raffaele Massano. Autrice, Charlotte Braghin.

Rivedi la puntata: