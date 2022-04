A Cuneo la prima storica condanna per caporalato nel Nord-Ovest d'Italia

Arriva oggi la sentenza del Tribunale di Cuneo sul processo per caporalato che ha coinvolto due aziende cuneesi e un caporale che gestiva il reclutamento della manodopera.

Andrea Basso, Segretario generale della FLAI CGIL Cuneo: "La sentenza conferma quanto sostenuto nel tempo dal Sindacato. Purtroppo anche nel nostro territorio esiste un sistema illecito di intermediazione che sfrutta lavoratori in condizioni di estrema debolezza e precarietà. E’ una sentenza storica che valorizza il nostro impegno pluriennale fatto di azioni concrete e di sostegno ai lavoratori. Ci aspettiamo che quanto accaduto convinca tutti (istituzioni, associazioni datoriali, comunità locali) dell’indispensabilità di arrivare a un sistema di collocamento pubblico dei lavoratori agricoli trasparente e rispettoso delle leggi, dei contratti e dei diritti inviolabili delle persone".

La FLAI CGIL e la CGIL di Cuneo si sono costituite parte civile perché ritengono doveroso battersi in ogni ambito per rivendicare e ribadire il ruolo che il lavoro deve avere per realizzare una società più giusta che dia dignità alle persone che vivono delle loro fatiche.

Davide Masera, Segretario generale CGIL Cuneo: "La sentenza ci obbliga a guardare in faccia la realtà senza vergogna. Lavorare per la legalità è la miglior difesa della parte onesta del sistema frutticolo cuneese e per garantire diritti e tutele ai braccianti agricoli impegnati nei campi. Molto resta da fare e ci impegneremo ad allargare la nostra presenza e la nostra azione ad altri due settori vitali per l’economia del Cuneese in cui sappiamo esserci zone d’ombra di sfruttamento, di lavoro grigio e nero: gli allevamenti e il sistema vitivinicolo di Langhe e Roero".