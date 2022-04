Calizzano e Garessio in lutto per la morte di Danilo Piccardo, noto deejay

Un lutto improvviso: è mancato Danilo Piccardo, 45enne noto anche come dj Ways. Originario di Calizzano, da alcuni anni viveva con la moglie Roberta a Garessio.

Artigiano di professione, era titolare di una ditta di tinteggiature, ma la musica era la sua grande passione. "Una persona amante della musica, della vita, delle cene in compagnia" - lo ricordano alcuni amici, che si stringono al dolore della moglie.

"Un ragazzo molto conosciuto in Alta Valle e amato dall'intera comunità - commenta il sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri - Un'anima buona che un malore improvviso si è portato via. La sua non è stata una vita facile, da bambino aveva perso i genitori a causa di una tragica fatalità. L'amministrazione comunale (e tutta la comunità) si stringe attorno ai familiari in questo momento di cordoglio".

I funerali avranno luogo il prossimo 13 aprile alle 15 in Borgo Ponte. Alle 18, domani 12 aprile, sarà recitato il Santo Rosario.

Danilo, oltre alla moglie Roberta, lascia i suoceri Angela e Rinaldo, il fratello Federico, il nonno Pino e tanti parenti e amici. La famiglia non chiede fiori ma eventuali offerte da devolvere in beneficenza.