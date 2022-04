Tragedia a Lisio: bimbo di due mesi muore nella notte tra sabato e domenica

Tragedia a Lisio, dove nella notte tra sabato e domenica è deceduto un neonato di appena due mesi. La madre, di origini straniere ma residente nel piccolo comune della Valle Mongia, quando si è resa conto che il piccolo non respirava più, ha immediatamente allertato i soccorsi.

Una corsa disperata all'ospedale di Mondovì, dove il bambino è arrivato alle due della mattina di ieri 10 aprile, i tentativi di rianimarlo e poco dopo, purtroppo, la constatazione del decesso.

Verranno disposti gli accertamenti del medico legale della Procura di Cuneo per capire le cause del decesso, se riconducibili alla cosiddetta "morte in culla" o ad altre cause.

Il sito della Regione Piemonte, sulla sindrome da morte in culla, specifica che si tratta di un fenomeno ancora in parte sconosciuto che insorge improvvisamente in un bambino sano. Secondo i racconti di molti genitori, le vittime si erano addormentate poche ore o pochi minuti prima del decesso, in una situazione di benessere e senza che nulla facesse presagire un simile evento.

La maggior parte degli eventi si verifica entro i primi 6 mesi di età con un picco di incidenza tra i 2 e i 4 mesi. A questo periodo della vita corrisponde infatti, come possibile conseguenza dei rapidi processi maturativi in corso, una particolare instabilità dei meccanismi deputati al controllo delle principali funzioni vitali dell’organismo: l’attività cardiaca e respiratoria.

Si riscontra una maggiore incidenza nel sesso maschile, con un rischio superiore del 30% - 50% rispetto a quello femminile. La morte sopraggiunge verosimilmente nel sonno nell’86% dei casi.