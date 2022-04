Allergia al polline, inizia il periodo più critico dell’anno: cosa è utile sapere

Siamo ormai in primavera e quello che stiamo vivendo è sicuramente il periodo dell’anno più critico per chi è interessato da allergia al polline.

Sono tantissime le persone che vivono tale condizione, alcune delle quali, peraltro, in maniera del tutto inconsapevole, facciamo dunque il punto su ciò che è importante sapere a riguardo.

Che cosa sono le allergie

Bisogna anzitutto premettere che le allergie sono delle reazioni che l’organismo può avere nei confronti di determinate sostanze, come possono essere appunto i pollini o anche polvere, acari, muffe e varie tipologie di alimenti; nell’allergia la polline, ovviamente, l’elemento di rischio è l’inalazione di ciò nei confronti di cui l’organismo ha una risposta ipersensibile, ma in altri casi il rischio può viaggiare anche per via alimentare.

Le reazioni dell’organismo, ovviamente, possono variare sulla base di una molteplicità di fattori, tuttavia sono manifestazioni tipiche delle allergie i prurito e la lacrimazione degli occhi, la congestione nasale, la tosse e l’infiammazione delle mucose.

Sebbene si tratti, fortunatamente, di episodi molto sporadici, non si può trascurare neppure l’eventualità che possano manifestarsi reazioni particolarmente accentuate, come ad esempio asma, difficoltà respiratorie e veri e propri shock anafilattici.

Che cos’è il polline

Il polline è una secrezione dei fiori utile alla loro fecondazione e i relativi granuli, essendo leggerissimi, si muovono facilmente per via aerea e possono di conseguenza essere inalati molto facilmente.

Non esiste un’unica tipologia di polline, essi infatti variano in relazione al tipo di pianta e ognuna di esse tende a disperdere nell’aria il proprio polline in determinati periodi dell’anno.

Perché la primavera è la stagione più critica per l’allergia al polline

La primavera costituisce la stagione più critica nella grande maggioranza dei casi, dal momento che piante molto diffuse quali quelle appartenenti alle famiglie delle graminacee, delle betullacee e delle copressacee disperdono grandi quantità di pollini proprio in questi mesi.

Se si considera inoltre che in primavera si tende a trascorrere più tempo all’aria aperta, si può ben intuire perché questa stagione sia considerata così critica da questo punto di vista.

Come si scopre se si è allergici al polline

I sintomi specifici dell’allergia al polline sono la congestione nasale, l’arrossamento e la lacrimazione degli occhi, tosse e starnuti, accentuata sensibilità alla luce solare, dermatiti ed orticarie e, in casi più gravi, anche asma e sensazioni di “fame d’aria”.

Oggi, fortunatamente, esistono dei test molto affidabili tramite i quali è possibile scoprire non solo se si è interessati da un’allergia al polline, ma anche a quale tipologia di polline si è allergici.

Sulla base della valutazione di molteplici parametri, lo specialista può suggerire l’effettuazione di esami del sangue o anche di appositi test cutanei.

Come comportarsi se si è allergici al polline

Per il soggetto allergico, non può esserci suggerimento migliore di evitare di trascorrere molto tempo all’aria aperta nei mesi dell’anno maggiormente critici da questo punto di vista, preferendo tenere le finestre chiuse quando si è in casa o in ufficio.

Se si conosce nel dettaglio il tipo di polline a cui si è allergici, come sempre dovrebbe essere, è inoltre bene informarsi sulle caratteristiche biologiche del fiore in questione per innalzare i livelli di guardia solo nei periodi più critici, evitando così di limitarsi eccessivamente.

Le manifestazioni più tipiche dell’allergia, ovvero starnuti, congiuntiviti, lacrimazioni e quant’altro, possono essere attenuate facendo ricorso a degli antistaminici, semplici farmaci da banco acquistabili anche online da siti specializzati come Slowfarma .

Se il proprio medico lo ritiene opportuno, inoltre, può prescrivere anche medicinali più specifici per il cui acquisto è necessaria un’apposita ricetta.