Caregiver, anziani, fragilità: quali risposte assistenziali nel territorio di Cuneo?

La chiusura delle RSA verso i nuovi ingressi durante la pandemia ha colpito anziani e caregiver, determinando difficoltà ad accedere ai servizi di assistenza e cura: l’indagine CENSIS testimonia come, in 7 casi su 10, siano proprio i caregiver informali a occuparsi di anziani e persone con disabilità.

Riaprire le porte delle residenze per anziani e soggetti fragili, rispondendo alle tante situazioni di bisogno - sanitarie, familiari, organizzative - è quindi un dovere sociale: vediamo quali soluzioni, in termini di cura e assistenza, sono presenti sul territorio di Cuneo.

RSA Villa Smeralda: attività, spazi di cura e protezione

RSA Villa Smeralda, nel centro del paese di Salmour, a 5 Km dall’uscita di Fossano, è una Struttura del Gruppo La Villa inserita in contesto di pregio, con un ampio parco secolare, dove gli Ospiti possono muoversi in percorsi verdi attrezzati e sicuri.

La Struttura dispone di 49 posti letto, in camere con bagno autonomo - 40 accreditati da Regione Piemonte - per Ospiti anziani non autosufficienti, affetti da demenze senili, Alzheimer, patologie psico-geriatriche, o che necessitano di riabilitazione e ricoveri di sollievo.

In RSA Villa Smeralda, infatti, sono presenti un’ampia palestra attrezzata e un’infermeria, oltre a un’équipe multidisciplinare attiva 24h con medico, infermieri, terapisti della riabilitazione, animatori e psicologi: figure indispensabili per erogare servizi di fisioterapia, di mantenimento psico-fisico e tutte quelle attività ricreative in grado di stimolare le capacità cognitive, sociali e relazionali di ogni Ospite.

Una nuova dimensione di RSA fatta di sicurezza e attenzione

“RSA Sicura” è l’iniziativa promossa dal 2020, in risposta all’emergenza sanitaria, che sancisce l’impegno del Gruppo nell’assicurare una nuova dimensione di vita in RSA a misura d’Ospite attraverso la massima qualità di assistenza, nel pieno rispetto delle nuove normative di sicurezza, a cui si uniscono linee guida interne, protocolli aggiornati, controlli, utilizzo e fornitura costante di DPI e una campagna vaccinale di successo, necessari per riconnettersi all’esterno, riaprendo le porte delle RSA ai familiari e ai nuovi ingressi, garantendo loro benessere e protezione.

RSA Villa Smeralda è in via Tesauro 2. Per informazioni contattaci all’800 68 87 36, scrivi a assistenzaclienti@lavillaspa.it o visita questo link e compila il modulo dedicato! Scopri le Residenze anche con il Virtual tour 360°.