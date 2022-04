Da 10 anni, le carni prodotte dall’Azienda Agricola Bertea sono garanzia di gusto e salubrità

Dopo aver festeggiato fra amici e clienti il 10°Anniversario dall’apertura del primo negozio, a dicembre 2021, l’Azienda Agricola Bertea di Moretta, con la stessa passione, cura, competenza ed entusiasmo, continua a raccogliere consensi dai clienti storici ma anche dai tanti nuovi che hanno voluto conoscere il loro prodotto: carni che nascono in cascina, da bestie allevate con cura e nutrite in modo naturale, in una filiera controllata e a km0.

Il cognome Bertea è conosciuto nella pianura morettese da varie generazioni, da quando la famiglia si occupava della coltivazione di piante officinali e mangimi, e allevava bovini.

Con il tempo, l’Azienda Agricola si è strutturata, e ciascuno dei discendenti ha contribuito nel farsi carico di una specifica area, ottimizzando e migliorando ogni fase di lavorazione, e arrivando così a realizzare quella che oggi è una filiera completa, sicura, scrupolosamente controllata.

Oggi Placido, con i figli Paolo e Luca ed i collaboratori, in tutto 18 persone, mandano avanti l‘Azienda con soddisfazione curando minuziosamente ogni processo per mantenere l’altissimo livello conquistato e per non deludere mai le aspettative.

Una attività giornaliera che, seppur faticosa, testimonia quanto l’amore per il proprio territorio serva a preservare l’identità di luoghi, prodotti e persone, e tranquillizza sapere che è ancora possibile poter contare sulla garanzia accurata di una filiera di un prodotto così importante nella nostra alimentazione.

La carne dell’Azienda Agricola Bertea si può trovare nel negozio in cascina nella sede aziendale in Reg, Varaita n. 4 a Moretta, con i seguenti orari:

giovedì - venerdì - sabato: 8,30-12,30 | 15,00-19,00

e presso alcuni altri Punti Vendita:

Presso i Supermercati:

Savigliano c/o Supermercato U2 - Via Torino, 223 Pinerolo c/o Supermercato Ekom - Via Torino, 13 Frossasco c/o Supermercato Ekom - Via Torino, 1/4 Castagnole P.te c/o Supermercato Ekom - Via Trento, 5 Luserna San Giovanni c/o Supermercato Ekom - Largo Dino Buffa