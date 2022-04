Pasqua e Pasquetta in alta quota, la proposta di Chalet Morel 1586

Pasqua e Pasquetta con una grigliata in alta quota e una proposta di B&B per due notti. Chalet Morel 1586, a Limone Piemonte (CN), sopra Limone 1400, si conferma come uno dei luoghi più dinamici della stazione turistica piemontese.

L’offerta per il B&B prevede il soggiorno per due notti con prima colazione, in camera doppia, al prezzo di 350 € per due persone.

La proposta per il pranzo di Pasqua e Pasquetta prevede invece una gran grigliata mista di carne e verdure, con antipasto e dessert, vini e bevande escluse, al prezzo di 50 € per persona.

In entrambi i casi la prenotazione è obbligatoria.

Chalet Morel 1586, sopra Limone 1400, è uno chalet di alta montagna che nelle ultime stagioni ha proposto con successo soluzioni dedicate ad un target internazionale e di livello, sia come ristorante che come hotel. Terminata la stagione invernale, Chalet Morel 1586 è facilmente raggiungibile in auto, pochi tornanti in salita dopo Limone 1400.