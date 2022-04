Risparmio energetico: la soluzione è l’illuminazione a led

Molti italiani devono fare i conti con i recenti aumenti dell'energia elettrica, che stanno creando non pochi problemi a molte famiglie.

Purtroppo la corrente elettrica è un servizio che non possiamo farne a meno.

Fortunatamente negli anni la tecnologia ha sviluppato uno strumento che ci permette di risparmiare molti soldi.

Per chi non conoscesse ancora questa nuova tecnologia, stiamo parlando dell’illuminazione a led.

Un prodotto che sta sostituendo le vecchie lampade alogene sia nei luoghi privati, sia per l’illuminazione delle strade delle nostre città.

Abbiamo fatto due calcoli per capire come e quanto è possibile risparmiare sulla bolletta della luce, sostituendo le vecchie lampadine con le moderne luci a led.

Il risultato finale di questo esperimento è davvero sorprendente, vediamolo insieme.

Perchè le lampadine led assicurano più risparmio a fine mese

La prima lampadina ad incandescenza è nata nel lontano 1850. Chiaramente col passare degli anni questo prodotto è stato sviluppato, ma la sostanza è rimasta sempre la stessa.

Ovvero il consumo elettrico che necessita una lampadina tradizionale è praticamente rimasto invariato all’anno della sua nascita.

Capite bene che questa caratteristica non è più sostenibile nel 2022.

Come accennato negli anni sono nate le nuove lampade led che hanno letteralmente rivoluzionato il mercato, ed abbassato i valori del consumo di energia.

Per capire meglio il confronto, facciamo un esempio concreto. Una lampadina led ha una durata che varia dalle 50.000 alle 70.000 ore di vita, mentre una ad incandescenza arriva a circa 2.000 ore.

In termini di soldi significa ottenere un risparmio complessivo di circa 115 euro per l’intera vita di una lampadina led.

Come dicevamo anche il consumo della lampadina led è nettamente inferiore rispetto ai vecchi prodotti.

Infatti, una lampadina led da 11 Watt, per esempio, genera la stessa luce di una lampadina ad incandescenza da 110 Watt.

Questa differenza fa capire bene come il led riesca ad offrire la stessa luce, ma consumando meno energia.

Chiaramente questo boom di nuovi prodotti led, ha portato sul mercato anche prodotti di scarsa qualità e non sempre omologati dai laboratori competenti.

Tuttavia il led ha caratteristiche che proteggono sia l'ambiente, sia la salute dell’utente, capiamo co

Come la tecnologia led rispetta l'ambiente e la salute delle persone

Il led non inquina l’ambiente perché non contiene sostanze pericolose. Le lampadine moderne a led contengono la polvere di silicio che è priva di gas nocivi, e non produce anidride carbonica.

Infatti, si è calcolato che dal 2017 anno dell’ingresso del led, sono state ridotte le emissioni di CO2 di circa mezzo milione di tonnellate.

A differenza delle tradizionali lampade, il led non nuoce alla salute delle persone e non inquina quando viene smaltito.

Inoltre, la luce che produce non emette raggi UV, che sono dannosi per l’uomo in caso di esposizione intensa.

Tuttavia in moltissime città italiane, l’illuminazione a led ha già sostituito i vecchi lampioni.

Le amministrazioni comunali, oltre al gran risparmio, hanno riscontrato un calo degli incidenti sulle proprie strade, grazie ad una luminosità più efficiente.

Insomma, il led è un prodotto che sta rivoluzionando il modo di vivere di ogni cittadino aiutando a risparmiare denaro, e contemporaneamente sfruttando i benefici di esso.

Perciò è consigliato cambiare le vecchie lampadine ad incandescenza, con la nuova tecnologia di lampade led per correre ai ripari nei confronti degli aumenti in bolletta.