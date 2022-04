Bra, concerto di Pasqua con la Corale di Sommariva del Bosco

Mendelssohn, Tallis, Bardos, Brahms sono solo alcuni dei compositori che si andranno a scoprire con la Corale Polifonica di Sommariva Bosco, diretta da Adriano Popolani e con Marco Limone all'organo, in cui concerto che porterà a Bra alcune tra le più belle pagine di musica corale.



L’appuntamento è per sabato 23 aprile alle 21 presso la chiesa di Sant’Andrea con il patrocinio della Regione Piemonte, Comune di Bra e Acp, con il contributo della Fondazione Crc e tra i partner Albertengo. Per info e prenotazioni: 0172/430.185 - zizzolaturismoecultura@gmail.com.