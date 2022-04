"Pedalando tra le aquile": al cinema Monviso di Cuneo due serate dedicate alle imprese di Giovanni Panzera

Martedì 19 aprile alle ore 21 presso il Cinema Monviso di Cuneo, Giovanni Panzera, documentarista cuneese, presenterà in anteprima il docufilm: “DALL’OCEANO ATLANTICO ALLE ALPI DEL MARE, Traversata dei Pirenei e del Massiccio Centrale in bicicletta”.

2386 km, 72 salite, 52.000 metri di dislivello in salita, questi i numeri che riassumono l’avventura di Giovanni del 2021.

Partito dalle sponde dell’Oceano Atlantico in terra di Spagna, il cicloturista cuneese ha attraversato la catena pirenaica scalando i mitici colli passati alla storia per essere protagonisti da anni di manifestazioni quali il Tour de France e la Vuelta di Spagna.

Un percorso che si è snodato tra valli incantate e villaggi ricchi di storia e tradizioni. Non sono mancate le salite ad anfiteatri del Cirque de Gavarnie e di Troumose.

Salita dopo salita ha raggiunto il Massiccio Centrale, il massiccio montuoso francese caratterizzato dai Puy che costituiscono il più vasto complesso vulcanico d’Europa.

La traversata è poi continuata attraverso le Gorges de l’Ardeche, il Canyon del Verdon e l’ascesa spettacolare la Mont Ventoux – il Gigante della Provenza.

Particolarmente significativa l’ultima parte del viaggio che ha visto Giovanni risalire la Valle Roja (disastrata dalla tempesta Alex del 2020) e raggiungere infine il traguardo finale a Cuneo, davanti al Municipio, accolto dalle autorità, i media, gli sponsor e tanti amici.

Martedì 26 aprile alle ore 21 presso il Cinema Monviso di Cuneo, sarà la volta del docufilm: “DALL’ETNA AL MONVISO, traversata degli Appennini in bicicletta”.

2856 km, 92 salite, 58.000 metri di dislivello in salita, questi i numeri che riassumono questa lunga cavalcata con la bicicletta sugli Appennini “la spina dorsale d’Italia”.

Un viaggio che ha voluto unire, attraverso la catena montuosa tutta il nostro Paese. La Partenza dalla Sicilia ed esattamente Zafferana Etnea ha visto Giovanni iniziare l’avventura scalando l’Etna, il vulcano più alto d’Europa.

Poi attraverso i Monti Ebrodi e Peloritani è giunto sull’Appennino Calabro dove si estendono gli altipiani dell’Aspromonte e della Sila, ambienti selvaggi e aspri dove la natura ha da sempre condizionato la vita della gente che abita queste terre.

Salendo verso nord è stata la volta del Parco del Pollino, dell’Appennino Umbro-Marchigiano e quello Abruzzese. Qui sono state affrontate salite storiche come quella della Majella con il mitico Blockaus e del Gran Sasso con arrivo a Campo Imperatore.

L’ultima parte di questa lunga cavalcata ha visto Giovanni impegnato sull’Appennino Tosco-Emiliano e quello Ligure dove i profumi del mare si fondono con quelli della montagna.

Risalita la Valle Po il gran finale ha visto l’ascesa a Pian del Re al cospetto del Monviso dove il cicloturista cuneese ha concluso questo fil-rouge che ha legato, attraverso questo viaggio il nostro magnifico paese.

“Un grazie particolare lo rivolgo a tutti coloro che hanno reso possibile, anche con impegno economico, questa avventura, e che condividono con me questo ambizioso progetto che continua anche per il 2022 dove ho compiuto la traversata delle Dolomiti in invernale e che si arricchirà di un nuovo capitolo durante l’estate”.

“La presentazione dei due docufilm sarà l’occasione di rivivere le tante emozioni e coinvolgere il pubblico, che avrà l’occasione di fare questo viaggio, seduti comodamente in poltrona”.

Per le serata, organizzate dal Comune di Cuneo, è possibile e consigliato prenotare il biglietto presso il sito del comune http://ticket01.comune.cuneo.it/home.aspx in modo da essere certi di assicurarsi il posto, in alternativa è possibile presentarsi direttamente al cinema fino ad esaurimento posti.