Road to Rome, giorno 3: Mortara – Pavia

Ore 07.15 siamo pronti per partire, raggiungo il gruppo in ostello, io ho passato la notte a casa di Brigitte, la quale ha messo a disposizione una stanza di casa sua a favore dei pellegrini della Via Francigena.



Il percorso è prevalentemente su strade sterrate, la prima vittima è la mia gomma anteriore: ho forato, di prima mattina, accorgendomene parecchio tempo dopo, mi sembrava il tutto un pochino più faticoso!Raggiunta la prima location prevista dal percorso ci fermiamo, mentre alcuni di noi intervistavano un anziano e pittoresco signore insieme alla sua graziella tricolore, altri salvavano la mia bibicletta ele mie future pedalate.Arriviamo a Gropello, scortati dal “bike club Gropello” e andiamo tutti insieme a rifocillarci alla famosa Riserva San Massimo, conosciuta per il riso carnaroli, che ovviamente abbiamo mangiato accompagnato da ottimo vino e salumi.



Finito il pranzo ci viene gentilmente offerto un tour della riserva in stile “safari”, a bordo di un tipico fuoristrada ci avventuriamo nella riserva: abbiamo visto diversi daini, cerbiatti, oche ed arioni; oltre ad una vegetazione rigogliosa e ingarbugliata. Pronti per tornare in sella ci accorgiamo di altre due gomme a terra: insieme risolviamo la situazione e si riparte.



Ripreso il cammino siamo passati attraverso “Borgo Tre Case”, il piccolo e famoso paesino in cui venne girato il film “Il ragazzo di campagna”. Arriviamo, infine, a Pavia!



Veniamo accolti con grande entusiasmo ed altrettanti riconoscimenti: ci ringraziano pubblicamente uno ad uno e ci viene consegnata una medaglia: un gran bel momento ed un gran bel gesto per ripagarci delle fatiche delle pedalate. Ed è subito sera, mangiamo tutti insieme e ci ritiriamo, io dormo nell'ostello delle suore leggermente fuori dal centro, stanchissima e provata dalla giornata, finalmente, dormo, pronta a nuove pedalate all'alba della mattina seguente, da Pavia ad Orio Litta.